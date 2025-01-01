Меню
Old Washboard Papa Band. Новогодние чудеса
6+
Новый год под звуки джаза с Jazz Papa Band

Этот квартет неизменно вызывает улыбки на лицах зрителей. Что может согреть душу в канун Нового года лучше, чем искренние эмоции и хорошее настроение? Jazz Papa Band приглашает вас насладиться хитовыми композициями мировой музыки, исполняемыми в традициях раннего, вечнозелёного джаза — самой весёлой и доступной формы этого жанра.

Готовьтесь встретить 2025 год под звуки старого доброго джаза — знакомого и всегда молодого!

Специальный гость вечера

В этом незабываемом выступлении примет участие специальный гость Майя Гаврилова — талантливый вокалист, чье исполнение добавит особое очарование в программу.

Состав коллектива

  • Майя Гаврилова — вокал
  • Никита Бутенко — тромбон, туба, саксофон, вокал, стиральная мини-доска и разговоры
  • Владимир Лапин — вокал, барабаны, BIG WASHBOARD и конферанс
  • Альберт Кандрачьян — фортепиано
  • Юрий Подкользин — контрабас

Не упустите возможность зарядиться позитивом и встретить Новый год в компании великолепной музыки и талантливых исполнителей. Это будет незабываемый вечер!

Декабрь
30 декабря вторник
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 2700 ₽

