Октет Армена Султаняна

Яркий вечер Latin Jazz в Ростове

В этом спектакле восемь талантливых ростовских джазменов представят два зажигательных альбома в стиле Latin Jazz. Первый из них — Afro-Cuban от выдающегося американского трубача, певца и композитора Кенни Дорема.

Кенни Дорем — один из самых активных представителей би-бопа своего времени. Он играл с величайшими музыкантами, был постоянным участником квинтета Чарли Паркера и лидером нескольких коллективов. Несмотря на его вклад в джаз, Дорем часто оставался в тени более известных коллег. Наше мероприятие исправляет эту несправедливость и знакомит зрителей с его творчеством. Альбом Afro-Cuban считается одной из лучших его записей.

Другой значимой частью вечера станут композиции из альбома Chano y Dizzy!. Этот совместный студийный проект, созданный конгистом Пончо Санчесом и джазовым трубачом Теренсом Бланчардом, вдохновлён наследием легендарного Диззи Гиллеспи и кубинского музыканта Чано Посо.

Вы услышите избранные произведения из двух этих ярких альбомов в исполнении октета Армена Султаняна. Состав коллектива:

Андрей Колесникович — труба

Евгений Белин — тромбон

Александр Бобров — альт/тенор саксофон

Евгений Крохмаль — тенор/баритон саксофон

Георгий Келешьян — рояль

Филипп Тирацуян — контрабас

Максим Кабальскис — ударные

Армен Султанян — перкуссия

