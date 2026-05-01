Октет Армена Султаняна
Октет Армена Султаняна

6+

О концерте

Яркий вечер Latin Jazz в Ростове

В этом спектакле восемь талантливых ростовских джазменов представят два зажигательных альбома в стиле Latin Jazz. Первый из них — Afro-Cuban от выдающегося американского трубача, певца и композитора Кенни Дорема.

Кенни Дорем — один из самых активных представителей би-бопа своего времени. Он играл с величайшими музыкантами, был постоянным участником квинтета Чарли Паркера и лидером нескольких коллективов. Несмотря на его вклад в джаз, Дорем часто оставался в тени более известных коллег. Наше мероприятие исправляет эту несправедливость и знакомит зрителей с его творчеством. Альбом Afro-Cuban считается одной из лучших его записей.

Другой значимой частью вечера станут композиции из альбома Chano y Dizzy!. Этот совместный студийный проект, созданный конгистом Пончо Санчесом и джазовым трубачом Теренсом Бланчардом, вдохновлён наследием легендарного Диззи Гиллеспи и кубинского музыканта Чано Посо.

Вы услышите избранные произведения из двух этих ярких альбомов в исполнении октета Армена Султаняна. Состав коллектива:

  • Андрей Колесникович — труба
  • Евгений Белин — тромбон
  • Александр Бобров — альт/тенор саксофон
  • Евгений Крохмаль — тенор/баритон саксофон
  • Георгий Келешьян — рояль
  • Филипп Тирацуян — контрабас
  • Максим Кабальскис — ударные
  • Армен Султанян — перкуссия

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и яркими мелодиями, которые сделают этот вечер незабываемым!

Май
29 мая пятница
22:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1400 ₽

