Октет Армена Султаняна

В этом спектакле восемь талантливых ростовских джазменов представят два зажигательных альбома в стиле Latin Jazz. Первый из них — Afro-Cuban от выдающегося американского трубача, певца и композитора Кенни Дорема.
Кенни Дорем — один из самых активных представителей би-бопа своего времени. Он играл с величайшими музыкантами, был постоянным участником квинтета Чарли Паркера и лидером нескольких коллективов. Несмотря на его вклад в джаз, Дорем часто оставался в тени более известных коллег. Наше мероприятие исправляет эту несправедливость и знакомит зрителей с его творчеством. Альбом Afro-Cuban считается одной из лучших его записей.
Другой значимой частью вечера станут композиции из альбома Chano y Dizzy!. Этот совместный студийный проект, созданный конгистом Пончо Санчесом и джазовым трубачом Теренсом Бланчардом, вдохновлён наследием легендарного Диззи Гиллеспи и кубинского музыканта Чано Посо.
Вы услышите избранные произведения из двух этих ярких альбомов в исполнении октета Армена Султаняна. Состав коллектива:
