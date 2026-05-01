Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оксана Ференчук. Local jazz community
Киноафиша Оксана Ференчук. Local jazz community

Оксана Ференчук. Local jazz community

0+
Продолжительность 120 минут
Возраст 0+

О концерте

Джазовый концерт учеников Оксаны Ференчук

Приглашаем вас на незабываемый джазовый отчетный концерт, где свои таланты продемонстрируют ученики Оксаны Ференчук. Это настоящий праздник музыки, в который вовлечены люди, посвятившие время любимому делу, джазу. Их отношения к этому жанру глубоки: они его изучают, слушают и, конечно, любят.

Оксана называет своих учеников «community», и это название отражает суть их объединения. Совместные концерты и личные встречи уже давно вышли за рамки традиционных занятий, превратившись в настоящее сообщество единомышленников.

Успех этих непрофессиональных музыкантов заключается в их искренней любви к джазу. Они приходят на сцену не для соревнования, а для радости и самовыражения. Их риск — это волшебство, которое создается на сцене. В джазовых стандартах они находят возможность рассказать свои истории, которые звучат как через ноты, так и через все их существование.

Не упустите возможность стать частью этого праздника джаза и услышать, каким трепетным может быть голос человека, который редко выходит на сцену. Каждое выступление — это несколько драгоценных минут, наполненных радостью и удовольствием, которые артисты готовы подарить вам.

Купить билет на концерт Оксана Ференчук. Local jazz community

Помощь с билетами
В других городах
Май
30 мая суббота
14:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 800 ₽

В ближайшие дни

Руки Вверх!
12+
Поп

Руки Вверх!

27 июня в 20:00 Стадион «Ростов-арена»
от 3900 ₽
Shami
12+
Поп

Shami

16 сентября в 19:00 Дом офицеров
от 2500 ₽
Voroth / Ворот
16+
Тяжелый рок

Voroth / Ворот

11 июля в 19:00 Подземка
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше