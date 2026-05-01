Оксана Ференчук. Local jazz community

Джазовый концерт учеников Оксаны Ференчук

Приглашаем вас на незабываемый джазовый отчетный концерт, где свои таланты продемонстрируют ученики Оксаны Ференчук. Это настоящий праздник музыки, в который вовлечены люди, посвятившие время любимому делу, джазу. Их отношения к этому жанру глубоки: они его изучают, слушают и, конечно, любят.

Оксана называет своих учеников «community», и это название отражает суть их объединения. Совместные концерты и личные встречи уже давно вышли за рамки традиционных занятий, превратившись в настоящее сообщество единомышленников.

Успех этих непрофессиональных музыкантов заключается в их искренней любви к джазу. Они приходят на сцену не для соревнования, а для радости и самовыражения. Их риск — это волшебство, которое создается на сцене. В джазовых стандартах они находят возможность рассказать свои истории, которые звучат как через ноты, так и через все их существование.

Не упустите возможность стать частью этого праздника джаза и услышать, каким трепетным может быть голос человека, который редко выходит на сцену. Каждое выступление — это несколько драгоценных минут, наполненных радостью и удовольствием, которые артисты готовы подарить вам.