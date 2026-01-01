Спектакль Оксана Федорова

Творческий вечер Оксаны Федоровой

Известная телеведущая, певица и актриса, обладательница титула Мисс Вселенная и Заслуженная артистка России Оксана Федорова приглашает зрителей на свой творческий вечер. В этом уникальном проекте она через музыку и поэзию, а также с помощью дневниковых записей, писем и воспоминаний современников раскроет творческий облик любимого поэта.

В полутьме, при загадочном мерцании свечей, зрителям предстоит услышать бессмертные поэтические строки и романсы на стихи великих поэтесс — Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Это будет не просто вечер, а настоящее искусство, способное тронуть глубинные струны души.

Не упустите возможность насладиться искусством в исполнении Оксаны Федоровой, которая давно зарекомендовала себя как талантливый и многогранный артист. Подготовьтесь к вечеру, полному эмоционального заряда и эстетического наслаждения.