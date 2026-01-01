Оповещения от Киноафиши
Спектакль Около музыки

Постановка
Театр РОСТА 12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Спектакль «Около музыки»: в поисках недосказанного

Спектакль «Около музыки» — это творческий проект театральной группы «Театр-РОСТА», который исследует, что можно сказать, но не высказать. Уникальное событие сочетает в себе музыку, театр и современное искусство, предлагая зрителям новый опыт восприятия эмоций и мыслей через искусство.

«Около музыки» создано в духе культуры соучастия, где актеры и зрители, погружаясь в атмосферу, совместно формируют звучание и настроение каждой из трех сплетенных между собой историй. Темы музыки, дружбы и взросления открывают возможность каждому участнику определить смыслы, близкие именно ему.

Аудитория спектакля

Спектакль адресован семьям и группам с подростками и молодыми людьми от 12 лет. Уверены, что истории найдут отклик как у 17-летних, так и у взрослых зрителей. Это мероприятие станет отличной возможностью для тех, кто интересуется современным искусством и ищет новые формы самовыражения через театр и музыку.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного художественного опыта!

Март
14 марта суббота
13:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1200 ₽

