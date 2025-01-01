Первая читка пьесы «Окно» Раисы Ждан

Раиса Ждан, знакомая многим воронежцам, уже успела зарекомендовать себя как яркий и перспективный драматург. Её пьеса «Глитч» хорошо известна театралам, однако первой созданной ею работой стала пьеса «Окно», которая до сих пор не исполнялась и не издавалась.

Недавно пьеса «Окно» вошла в шорт-лист престижного драматургического конкурса «Евразия», что стало значительным достижением и высокой оценкой для авторского таланта.

Дата и место события

9 июля на нашей сцене состоится первая читка и обсуждение пьесы «Окно». Это уникальная возможность для зрителей встретиться с автором и поделиться своими свежими впечатлениями о произведении. Ваше мнение может сыграть решающую роль в судьбе спектакля.

Мнение Бориса Алексеева

«Раиса прислала мне пьесу одной из первых, ещё до отправки на конкурсы. И мне сразу захотелось, чтобы она была исполнена на нашей сцене, настолько много вызвала пьеса эмоций и ассоциаций», - делится впечатлениями режиссёр Борис Алексеев.

Не упустите шанс стать частью этого важного театрального события и поддержать молодое дарование!