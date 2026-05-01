Окно в русский рок
12+
О концерте

Окно в русский рок: концерт, который нельзя пропустить

«Окно в русский рок» — уникальный концерт, на котором прозвучат хиты русского рока в исполнении известных музыкантов. В программе примут участие Вокальный ансамбль Павла Шаромова, группа «Солдатская», инди-рок группа Liberamente и другие коллективы. Это не просто концерт — это возможность насладиться живыми исполнениями популярных рок-композиций и атмосферой одного из лучших залов города.

Вы услышите более 20 композиций, которые станут настоящим подарком для всех поклонников русского рока. Если вы ищете, куда сходить с друзьями или одноклассниками, это мероприятие идеально подойдет для вечеринки на тему «встреча выпускников». Подобные изыскания будут отличным способом отпраздновать «...дцать лет» с момента выпускного.

Русский рок: особый жанр

Русский рок — это интеллектуальная музыка, которая одновременно доступна и легка. Она умеет «нагружать», и в то же время дарить крылья. Этот концерт станет возможностью для вас вернуться в те времена, когда звучали самые memorable композиции вашего прошлого.

Исполнители и репертуар

В программе «Окно в русский рок» вы сможете насладиться интерпретациями таких хитов, как «Алиса», «Король и Шут», «Чиж и Ко», «Кино», «Неприкасаемые», «ЧАЙФ», «Агата Кристи» и других известных групп. Аранжировки песен отличаются оригинальным стилем, который подчеркивает индивидуальность и не нарушает авторских задумок. Это — симбиоз классики и рока, классный вокал и взгляд на рок-музыку с новой, классической перспективы.

Не упустите шанс услышать узнаваемые мелодии и увидеть, как их интерпретируют современные исполнители на живом концерте. Это станет незабываемым событием для всех, кто ценит талант живых музыкантов!

Май
31 мая воскресенье
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 500 ₽

