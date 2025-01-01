Меню
Окна в жизнь артиста

Окна в жизнь артиста

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Перформанс о жизни Федора Шаляпина в пространстве Заповедных кварталов Нижнего Новгорода

Зрители смогут заглянуть в мир талантливого певца Федора Шаляпина и узнать, как обычный мальчик из провинции стал величайшим оперным артистом. В этом захватывающем перформансе мы исследуем его путь к театру и музыке, а также встречи с ключевыми людьми, которые стали значимыми в жизни Федора Ивановича.

Основные элементы перформанса

Перформанс основан на двух книгах воспоминаний Шаляпина и его переписке с Максимом Горьким, который, конечно же, также окажется участником этого уникального представления. Мы не только услышим текстовые отрывки, но и насладимся великолепным пением самого Шаляпина в рамках постановки.

Визуальное оформление

Визуально перформанс украсит работа художницы Кати Гущиной, которая создала впечатляющие образы героев, отражающие эпоху Шаляпина. Эти образы помогут зрителям глубже понять атмосферу времени и почувствовать магию театрального искусства.

Зачем стоит посетить перформанс?

Этот перформанс станет не только увлекательным путешествием в прошлое, но и возможностью окунуться в искусство, которое вдохновило многих поколения зрителей и артистов. Не упустите шанс увидеть, как жизнь одного из величайших исполнителей переплетается с театром и музыкой!

Расписание

В других городах

Нижний Новгород, 21 августа
20:00
20:00

