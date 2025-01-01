Экскурсии в Океанариуме РИО. Полное погружение в подводный мир

Океанариум РИО приглашает вас в удивительное путешествие по волшебному подводному миру! Время работы: с 10:00 до 22:00. Билеты можно приобрести на весь день, без ограничения по временным слотам.

Неповторимые обитатели океана

В нашем океанариуме представлено более 10 000 представителей морской флоры и фауны. Вы познакомитесь с удивительными и загадочными обитателями, многие из которых могут быть опасны. Но не волнуйтесь — все наши обитатели дружелюбны! Убедитесь в этом сами, наблюдая за дайверами, которые кормят мурен, танцуют с акулами или обнимают морских черепах.

Секреты Амазонки

Особый интерес у наших гостей вызывают обитатели бассейна реки Амазонки. Здесь вы сможете увидеть внушительные арапаймы, панцирную щуку, черных паку, опасные скаты хвостоколы и прожорливых сомов. Не забудьте заглянуть к пираньям — их необычный золотой окрас привлекает особое внимание!

В сердце океана

Прогуливаясь по 12-метровому тоннельному аквариуму, вы словно окажетесь в самом сердце океана, вдали от городской суеты. Среди ярких обитателей вы встретите рыбу клоун оцеллярис, известную благодаря мультфильму о Немо, и его подружку рыбу голубой хирург Дори.

Любимцы посетителей

Японские карпы Кои — настоящие любимцы, привлекающие внимание своей окраской и добродушным нравом. Также вас ждут морские хищники: акулы-няньки, акула-зебра, рифовые акулы и даже кошачья акула. Не забудьте полюбоваться на морских черепах, скатов и мурен!

Встреча с пингвинами

В самом начале вашего путешествия вас встретят пингвины Гумбольдта, окрас которых напоминает смокинг. Согласитесь, более галантных птиц сложно найти!

Не упустите возможность увидеть этот уникальный мир подводных обитателей в Океанариуме РИО! Ждем вас с нетерпением!