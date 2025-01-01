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Океанариум. Входной билет

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О концерте/спектакле

Экскурсии в Океанариуме РИО. Полное погружение в подводный мир

Океанариум РИО приглашает вас в удивительное путешествие по волшебному подводному миру! Время работы: с 10:00 до 22:00. Билеты можно приобрести на весь день, без ограничения по временным слотам.

Неповторимые обитатели океана

В нашем океанариуме представлено более 10 000 представителей морской флоры и фауны. Вы познакомитесь с удивительными и загадочными обитателями, многие из которых могут быть опасны. Но не волнуйтесь — все наши обитатели дружелюбны! Убедитесь в этом сами, наблюдая за дайверами, которые кормят мурен, танцуют с акулами или обнимают морских черепах.

Секреты Амазонки

Особый интерес у наших гостей вызывают обитатели бассейна реки Амазонки. Здесь вы сможете увидеть внушительные арапаймы, панцирную щуку, черных паку, опасные скаты хвостоколы и прожорливых сомов. Не забудьте заглянуть к пираньям — их необычный золотой окрас привлекает особое внимание!

В сердце океана

Прогуливаясь по 12-метровому тоннельному аквариуму, вы словно окажетесь в самом сердце океана, вдали от городской суеты. Среди ярких обитателей вы встретите рыбу клоун оцеллярис, известную благодаря мультфильму о Немо, и его подружку рыбу голубой хирург Дори.

Любимцы посетителей

Японские карпы Кои — настоящие любимцы, привлекающие внимание своей окраской и добродушным нравом. Также вас ждут морские хищники: акулы-няньки, акула-зебра, рифовые акулы и даже кошачья акула. Не забудьте полюбоваться на морских черепах, скатов и мурен!

Встреча с пингвинами

В самом начале вашего путешествия вас встретят пингвины Гумбольдта, окрас которых напоминает смокинг. Согласитесь, более галантных птиц сложно найти!

Не упустите возможность увидеть этот уникальный мир подводных обитателей в Океанариуме РИО! Ждем вас с нетерпением!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
25 июля
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
26 июля
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
27 июля
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
28 июля
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
29 июля
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
30 июля
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
31 июля
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
1 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
2 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
3 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
4 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
5 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
6 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
7 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
8 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
9 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
10 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
11 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
12 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
13 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
14 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
15 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
16 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
17 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
18 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
19 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
20 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
21 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
22 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
23 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
24 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
25 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
26 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
27 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
28 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
29 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
30 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
31 августа
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
1 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
2 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
3 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
4 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
5 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
6 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
7 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
8 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
9 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
10 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
11 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
12 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
13 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
14 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
15 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
16 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
17 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
18 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
19 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
20 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
21 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
22 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
23 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
24 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00
25 сентября
Океанариум в ТРЦ «Рио» Москва, Дмитровское ш., 163а, ТРЦ «Рио»
10:00

В ближайшие дни

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Интерактивный Новые медиа Современное искусство
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от 950 ₽
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Экспозиция «Космический чердак»
16 августа в 13:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
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Свидание в Тишине + мастер-класс
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Мастер-класс Интерактивный
Свидание в Тишине + мастер-класс
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