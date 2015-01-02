Спектакль Охота на мужчин

Комедия положений «Охота на мужчин»

Главная героиня спектакля «Охота на мужчин» — экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, кроме... её собственного мужа. В поисках острых ощущений и ярких впечатлений она знакомится с молодым интеллигентом, который становится основным участником этой вихревой истории.

Взбалмошная особа затягивает нового знакомого в целый водоворот неотвратимых событий. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос, а накал атмосферы возрастает с каждой минутой. Зрителям предстоит выяснить, как он сможет выкрутиться из сложившейся ситуации — это настоящая загадка!

Динамичная комедия

Спектакль полон изящного юмора, ярких эмоций, неожиданных признаний, коварства и, конечно, любви. Неожиданная развязка подтверждает важную истину: будь осторожен со своими желаниями — они имеют свойство сбываться!

Динамичная комедия понравится всем зрителям, а блестящий актерский состав добавит особый шарм в спектакль, делая просмотр незабываемым.