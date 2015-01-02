Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Охота на мужчин
Киноафиша Охота на мужчин

Спектакль Охота на мужчин

18+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Комедия положений  «Охота на мужчин»

Главная героиня спектакля «Охота на мужчин» — экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, кроме... её собственного мужа. В поисках острых ощущений и ярких впечатлений она знакомится с молодым интеллигентом, который становится основным участником этой вихревой истории.

Взбалмошная особа затягивает нового знакомого в целый водоворот неотвратимых событий. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос, а накал атмосферы возрастает с каждой минутой. Зрителям предстоит выяснить, как он сможет выкрутиться из сложившейся ситуации — это настоящая загадка!

Динамичная комедия

Спектакль полон изящного юмора, ярких эмоций, неожиданных признаний, коварства и, конечно, любви. Неожиданная развязка подтверждает важную истину: будь осторожен со своими желаниями — они имеют свойство сбываться!

Динамичная комедия понравится всем зрителям, а блестящий актерский состав добавит особый шарм в спектакль, делая просмотр незабываемым.

Режиссер
Владимир Моташнев
В ролях
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Иван Жидков
Иван Жидков
Анжелика Каширина
Анжелика Каширина

Купить билет на спектакль Охота на мужчин

Помощь с билетами
В других городах
Март
9 марта понедельник
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15

В ближайшие дни

Окна, улицы, подворотни
12+
Драма Музыка
Окна, улицы, подворотни
16 мая в 19:00 Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната»
от 1400 ₽
Верная жена
16+
Комедия
Верная жена
20 марта в 19:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 1000 ₽
Соломенная шляпка
Комедия Музыка
Соломенная шляпка
19 апреля в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше