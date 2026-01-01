Спектакль Ох, уж эта Анна! (Таганрог)

«Ох, уж эта Анна!» – комедия о любовных интригах

Таганрогский театр имени А.П. Чехова представляет комедию «Ох, уж эта Анна!» французского драматурга Марка Камолетти. Постановка режиссера Алексея Матвеева с художником-постановщиком Татьяной Колесниковой обещает стать настоящим событием театральной жизни города.

Сюжет

В центре сюжета — служанка Анна, которая, несмотря на свою скромность, оказывается не только сообразительной, но и довольно хитрой. Она экономит на своей поездке домой, которую ей готовы оплатить хозяева. Но оказывается, что в богатом доме происходит нечто более интригующее: каждый из супругов, будучи уверенными в том, что другая половина в отъезде, приглашает домой любовников.

Супруг с молодой любовницей прячется в одной комнате, а супруга с любовником – в другой. Анна, осознавая всю ситуацию, принимает на себя роль «вестника» и делает все возможное, чтобы любовные пары не столкнулись. За свое молчание она берет неплохие деньги, тем самым оказываясь в центре событий, полных юмора и напряжения.

Что ждет зрителей?

Зрителей ждет увлекательное представление с множеством забавных ситуаций и остроумных реплик. Спектакль обещает быть интересным и динамичным, заставляя смеяться до слез. Не упустите шанс увидеть, как ловко Анна управляет любовными интригами в этом увлекательном театральном комедийном спектакле.

Продолжительность спектакля – 2 часа. Не пропустите эту шутливую и захватывающую историю!