Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ограбление.com
Киноафиша Ограбление.com

Спектакль Ограбление.com

18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Необычное ограбление

Приготовьтесь к уникальному спектаклю, который перенесет вас в мир неожиданных поворотов и захватывающих событий. «Ограбление, которое пошло не по плану» – это не обычная история о преступлении. В центре сюжета - шутливый, но напряженный конфликт между грабителем и заложником.

Сюжет

Один грабитель и один заложник. Когда штурм становится неизбежным, тихий IT-шник принимает смелое решение: он не крадет деньги, а похищает саму роль злодея. Его главное оружие – клавиатура. Ставки высоки: это не просто игра, это борьба за жизнь и свободу.

В главных ролях

На сцене вы увидите талантливых актеров Леонида Калмыкова и Александра Соловьева, которые мастерски исполнят свои роли, наполняя спектакль остроумными диалогами и эмоциональными моментами.

Интересные факты

Спектакль стал заметным событием в театральной программе города. Он был написан в жанре черной комедии и затрагивает актуальные темы о страхах и смелости в условиях кризиса. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного произведения и насладиться игрой актеров.

«Ограбление, которое пошло не по плану» - это возможность взглянуть на знакомую тему с неожиданной стороны. Не пропустите эту театральную премьеру, которая обязательно оставит вас в напряжении до самого конца.

В ролях
Леонид Калмыков
Александр Соловьев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 27 августа
Розы-морозы Омск, Ленина, 14
19:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

Централ парк Вест
18+
Комедия
Централ парк Вест
4 октября в 18:30 Омский дом актера
от 400 ₽
Сказки Пушкина
6+
Детский Музыка Пластический
Сказки Пушкина
27 сентября в 11:00 Омский дом актера
Билеты
16+
Драма
Месяц в деревне
24 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше