Огонь горит

Погружение в культуру Франции 17 века

Нас ждет уникальная возможность увидеть мир глазами человека, жившего в эпоху барокко. Спектакль, который предстоит вашему вниманию, включает в себя не только погружение в атмосферу 17 века, но и музыкальные номера, способные удивить поклонников различных жанров.

Музыка и стиль

Некоторые из песен, исполняемых в программе, отсылают к арт-року 1970-х, создавая необычное смешение стилей. Участники дуэта подчеркивают, что их приоритет — передать дух эпохи, а не строго следовать традиционным музыкальным канонам.

Исполнители

В центре внимания — «Девушка с волшебным голосом» Алиса Тен. Она является одной из ярких представительниц нового поколения певиц, также выступая в роли композитора и исполнителя на виоле да гамба.

Руст Позюмский, звезда отечественной барочной сцены, радует зрителей своим мастерством многогранного музыканта. Он владеет несколькими инструментами, включая виолу да гамба, альт, фидл и электрогитару. Также он является композитором, преподавателем и лидером многих ансамблей. Позюмский — выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, обучавшийся искусству исполнения барочной музыки у выдающихся мастеров.

Продолжительность

Спектакль длится 1 час 20 минут, предоставляя зрителям насыщенное и увлекательное театральное переживание.