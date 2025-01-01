Спектакль #Огонь детка

Спектакль «Хэштэг Огоньдетка»

«Хэштэг Огоньдетка» — это один из самых сильных спектаклей нашего театра, который затрагивает важные темы силы и доброты, веры и доверия, потерь и приобретений. В конечном счете, это история о Боге и о нас. Мы предлагаем вам выпустить на волю свои эмоции и размышления, ведь этот спектакль способен оказать терапевтическое воздействие!

Сила и благородство женщины

В центре сюжета — образ женщины, осознавшей свою истинную суть. Она представлена как сильная и благотворная, не нуждающаяся в дополнении. Этот аспект разворачивается через повествование о внутреннем свете, который пугает лишь до тех пор, пока не становится осознанным.

Важные моменты для зрителей

Для сохранения атмосферы спектакля мы обращаем внимание зрителей на несколько важных моментов:

После начала спектакля вход в зал будет закрыт. К сожалению, опоздавшие не смогут попасть на представление — билеты станут недействительными.

Если ваши планы изменились, сообщите нам об этом не позднее чем за 72 часа. Мы сможем вернуть деньги или перенести билет на другой день.

Приходите на спектакль «Хэштэг Огоньдетка» и дайте себе возможность испытать все грани человеческих эмоций!