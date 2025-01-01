Меню
#Огонь детка
Киноафиша #Огонь детка

Спектакль #Огонь детка

Продолжительность  2 часа 40 минут (без антракта)

О спектакле

Спектакль «Хэштэг Огоньдетка»

«Хэштэг Огоньдетка» — это один из самых сильных спектаклей нашего театра, который затрагивает важные темы силы и доброты, веры и доверия, потерь и приобретений. В конечном счете, это история о Боге и о нас. Мы предлагаем вам выпустить на волю свои эмоции и размышления, ведь этот спектакль способен оказать терапевтическое воздействие!

Сила и благородство женщины

В центре сюжета — образ женщины, осознавшей свою истинную суть. Она представлена как сильная и благотворная, не нуждающаяся в дополнении. Этот аспект разворачивается через повествование о внутреннем свете, который пугает лишь до тех пор, пока не становится осознанным.

Важные моменты для зрителей

Для сохранения атмосферы спектакля мы обращаем внимание зрителей на несколько важных моментов:

  • После начала спектакля вход в зал будет закрыт. К сожалению, опоздавшие не смогут попасть на представление — билеты станут недействительными.
  • Если ваши планы изменились, сообщите нам об этом не позднее чем за 72 часа. Мы сможем вернуть деньги или перенести билет на другой день.

Приходите на спектакль «Хэштэг Огоньдетка» и дайте себе возможность испытать все грани человеческих эмоций!

Режиссер
 Разия Хасанова
В ролях
 Диляра Есмагамбетова
Малика Айсарова
Елизавета Яковенко
Алена Киселева

Февраль
25 февраля среда
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 14000 ₽
26 февраля четверг
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 14000 ₽

