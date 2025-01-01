Меню
Огниво
Билеты от 500₽
Киноафиша Огниво

Спектакль Огниво

Постановка
Театр на Басманной 6+
Режиссер Наталья Тимофеева
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Приключения находчивого солдата

Театральная сказка «Огниво», основанная на произведении Г.Х. Андерсена, расскажет о том, как смелый и находчивый солдат решает трудные задачи и преодолевает преграды. В этой истории солдат разгадал секрет волшебного огнива, обманул злую ведьму и одержал победу, в результате чего женился на прекрасной принцессе.

Уроки смекалки и мужества

Эта сказка учит детей, как не теряться в сложных ситуациях и полагаться на свою смекалку. Герой спектакля показывает, что можно справиться с любыми испытаниями, если проявить решимость, изобретательность и веру в себя.

Что важно понять?

«Огниво» напоминает, что настоящий герой не всегда тот, кто силен физически, а тот, кто умеет думать и действует с умом. Сказка побуждает верить, что даже в самых трудных обстоятельствах можно найти решение, если действовать мудро и решительно.

Купить билет на спектакль Огниво

Январь
25 января воскресенье
12:00
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
от 500 ₽

