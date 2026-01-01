Спектакль Огниво

Сказка о любви солдата и принцессы в Нижегородском ТЮЗе

В Нижегородском ТЮЗе пройдет спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена о любви солдата и прекрасной принцессы. Главному герою предстоит столкнуться с волшебным огнивом и коварным принцем Апчхи, жаждущим заполучить богатства.

Режиссер Владимир Золотарь и художник Наталья Зубович создали яркую и музыкальную постановку, которая привлечет внимание как детей, так и взрослых. Все персонажи в спектакле поют и танцуют, что делает его особенно запоминающимся.

Сюжетные перипетии

История начинается с того, что солдат возвращается домой после службы и сталкивается с злобной ведьмой, которая стремится заполучить волшебное огниво, спрятанное в огромном дупле. Почему именно огниво, а не золото, остается загадкой.

Солдату необходимо проявить смекалку, чтобы разобраться в сложных интригах, ведь здесь ему предстоит узнать, кто на его стороне, а кто нет. А как сложится его любовная история, когда на горизонте появляется коварный принц Апчхи, готовый пойти на все ради денег?

Острота диалогов и яркость образов

Спектакль полон остроумных диалогов и красочных снов, а стремительно развивающаяся интрига не оставит равнодушными юных зрителей. Несмотря на все перипетии, в конце концов любовь победит, а зло будет наказано, что делает этот спектакль поистине волшебным.

Приходите в Нижегородский ТЮЗ за яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями!