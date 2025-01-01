Меню
Огниво
Билеты от 1500₽
Киноафиша Огниво

Спектакль Огниво

Постановка
Современник. Основная сцена 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сказочное приключение в театре Современник: «Огниво»

Возможно ли поймать удачу за хвост? Да еще и не за один, а сразу за целых три, собачьих? Этот вопрос станет центральным в детском спектакле «Огниво» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Герой истории — солдат, который, преодолевая все трудности, добивается невероятного: добывает огниво, берет в жены принцессу и становится королем.

Волшебные испытания и важные уроки

Сказка, как и положено, предлагает зрителям не только развлечение, но и мораль. Каждый маленький зритель сможет открыть для себя ключевую мысль произведения, взаимосвязанную с честностью: с миром, с другими и с самим собой. Друзья и неожиданные знакомцы помогут юным зрителям погрузиться в увлекательный мир, полный чудесных неожиданностей и странных, но обаятельных существ.

Для всей семьи

Спектакль «Огниво» проходит на сцене театра Современник. Это возможность для детей и их родителей насладиться ярким представлением, которое, безусловно, создаст праздничное настроение и оставит яркие впечатления.

Режиссер
Артем Кузин
В ролях
Даниил Попов
Константин Мирошников
Анастасия Кутявина
Варвара Феофанова
Николай Клямчук

Купить билет на спектакль Огниво

Ноябрь
15 ноября суббота
14:00
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
от 1500 ₽
17:00
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
от 1500 ₽

