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Огниво
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Спектакль Огниво

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сказка о Ялмаре и волшебном огнивe

Приглашаем вас на музыкальный спектакль, который откроет глаза на истинные ценности жизни. Это история о солдате Ялмаре, который узнал, что самое ценное — это не золотые монетки, а любовь и дружба, которые невозможно купить.

Доброта и волшебство

В центре сюжета — великий волшебник Оле-Лукойе, который, увидев, что люди перестали верить в добрые сказки, решает вернуть надежду своему любимому воспитаннику Ялмару. Но сделать это оказывается непросто. Юный солдат верит, что счастье можно купить за деньги, и мечтает о богатстве.

Путь к богатству и падение в жадность

После визита к колдунье, Ялмар становится жадным и высокомерным, обманывая даже саму ведьму и завладев волшебным огнивом. С его помощью он вдруг становится богачом, и перед ним распахиваются двери королевства. Но слава и богатство оборачиваются для него серьезными испытаниями.

Месть ведьмы и путь к осознанию

Обиженная колдунья замышляет месть и разрабатывает хитроумный план, благодаря которому Ялмар теряет все — и деньги, и волшебное огниво. Если бы не помощь Оле-Лукойе, он мог бы лишиться не только богатства, но и любви прекрасной Принцессы, которая ждала его много лет.

Истинные ценности жизни

В конечном итоге, благодаря добру, заложенному в детстве, Ялмар осознает истинную цену золота. Он понимает, что ни за какие деньги нельзя купить любовь, дружбу, уважение и доброту. Преодолев все препятствия, храбрый герой находит дорогу к своему счастью.

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который напомнит о важности человеческих отношений и истинных ценностей!

Режиссер
Александр Смирнов
В ролях
Евгений Кудрявцев
Мария Екатерининская
Алла Платова
Инга Хачатрян
Егор Зябкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
12:00 от 500 ₽
8 ноября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
12:00 от 600 ₽

Фотографии

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