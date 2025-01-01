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Огни Новосибирска
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Огни Новосибирска

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О концерте/спектакле

Незабываемые закаты Новосибирска. Водная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу романтики и красоты на уникальной прогулке по реке! «Новосибирские закаты с воды» – это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир удивительных зрелищ.

С палубы теплохода открывается шикарный вид на оранжевый закат, который окутывает небо и отражается в воде. Солнце медленно уходит за мост, и в этот момент вы понимаете, что это зрелище незабываемо. Блики заката на воде, огни мостов и высоток создают атмосферу, которая смывает суету будней и дарит ощущение праздника лета.

Программа вечера

В программе вас ждут увлекательные истории о Новосибирске от нашего гида, живая музыка и, конечно, непередаваемая атмосфера ночного города. Не забудьте запечатлеть эти моменты на фотографиях для социальных сетей с пометкой «удивительно»!

Информация для зрителей

Отправление от Речного Вокзала. Убедитесь, что вы пришли заранее, чтобы насладиться всеми деталями этого захватывающего вечера.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 24 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 25 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 26 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 27 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 30 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 31 июля
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 1 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 2 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 3 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 6 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 7 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 8 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 9 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 10 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 13 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 14 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 15 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 16 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 17 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 20 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 21 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 22 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 23 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 24 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 27 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 28 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 29 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 30 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 31 августа
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
21:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

16+
Экскурсия
Экскурсия «Шлюзование». Аванпорт
2 августа в 10:00 Теплоход «Новосибирск»
от 2100 ₽
16+
Экскурсия
Экскурсия «Шлюзование». Аванпорт
13 августа в 10:00 Теплоход «Новосибирск»
от 2000 ₽
Экскурсия «Шлюзование»
16+
Экскурсия
Экскурсия «Шлюзование»
31 августа в 10:00 Теплоход «Новосибирск»
от 2000 ₽
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