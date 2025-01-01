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Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party
Билеты от 1000₽
Киноафиша Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party

Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Аудиотерапия на танцполе: "Огни Диско" в Ритм Блюз кафе

В этом году Ритм Блюз кафе открывает серию уникальных Диско-Фанк вечеринок под названием «Огни Диско». Эти мероприятия не просто вечеринки, а настоящие аудио терапевтические сеансы, которые зарядят вас позитивной энергией на всю трудовую неделю.

Возрождение традиций

История Ритм Блюз кафе началась в конце прошлого века, когда здесь проводились первые танцевальные вечеринки «Фанки Тайм», ставшие единственными в Москве в стиле Диско и Фанк. Тогда это заведение располагалось вблизи Кремля, а программы вел известный МС Павлов.

Целительные сеансы

Теперь Ритм Блюз кафе возрождает эти добрые традиции на новом уровне. Ведущим вечеров станет МС Павлов, врач высшей категории и аудио терапевт, который также ведет единственную в России радиопрограмму о Диско и Фанк музыке «Доктор Диско» на радиостанции Серебряный Дождь.

Музыка и исполнение

Совместно с аудио психологом и пианистом Павлом Хотиным, с которым они работали в проекте Звуки МУ, МС Павлов представит танцевальную программу «Огни Диско», где вы сможете насладиться музыкой от 70-х до наших дней. В программе вас ждут новинки Фанка и Диско, как отечественного, так и зарубежного производства.

Сюрпризы на каждом шагу

В каждую программу включено живое исполнение, выступления диско танцоров и множество сюрпризов. Кроме того, вас будет ждать встреча с одним из исполнителей в стилях Фанк, Диско, R’n’B или Джаз.

Сбор гостей: 19:00

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
20 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
3 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
10 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
24 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
15 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
19 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
17 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

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