Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party

Аудиотерапия на танцполе: "Огни Диско" в Ритм Блюз кафе

В этом году Ритм Блюз кафе открывает серию уникальных Диско-Фанк вечеринок под названием «Огни Диско». Эти мероприятия не просто вечеринки, а настоящие аудио терапевтические сеансы, которые зарядят вас позитивной энергией на всю трудовую неделю.

Возрождение традиций

История Ритм Блюз кафе началась в конце прошлого века, когда здесь проводились первые танцевальные вечеринки «Фанки Тайм», ставшие единственными в Москве в стиле Диско и Фанк. Тогда это заведение располагалось вблизи Кремля, а программы вел известный МС Павлов.

Целительные сеансы

Теперь Ритм Блюз кафе возрождает эти добрые традиции на новом уровне. Ведущим вечеров станет МС Павлов, врач высшей категории и аудио терапевт, который также ведет единственную в России радиопрограмму о Диско и Фанк музыке «Доктор Диско» на радиостанции Серебряный Дождь.

Музыка и исполнение

Совместно с аудио психологом и пианистом Павлом Хотиным, с которым они работали в проекте Звуки МУ, МС Павлов представит танцевальную программу «Огни Диско», где вы сможете насладиться музыкой от 70-х до наших дней. В программе вас ждут новинки Фанка и Диско, как отечественного, так и зарубежного производства.

Сюрпризы на каждом шагу

В каждую программу включено живое исполнение, выступления диско танцоров и множество сюрпризов. Кроме того, вас будет ждать встреча с одним из исполнителей в стилях Фанк, Диско, R’n’B или Джаз.

Сбор гостей: 19:00