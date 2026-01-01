Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«Огни большого города»: немой фильм в сопровождении органа
Билеты от 800₽
Киноафиша «Огни большого города»: немой фильм в сопровождении органа

«Огни большого города»: немой фильм в сопровождении органа

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Шедевр немого кино под аккомпанемент органа

Лауреат международных конкурсов Фёдор Строганов представит уникальный спектакль: "Огни большого города" — великий фильм Чарли Чаплина. Эта кинолента, снятая на закате эры немого кино, уже стала культовой. Несмотря на сомнения многих в её успехе, фильм о бродяге и слепой девушке возглавляет список 10 лучших романтических комедий по версии AFI и до сих пор вызывает у зрителей искренние улыбки и слёзы.

В этом спектакле вы сможете увидеть знаменитый шедевр немого кинематографа в уникальном формате — на куполе собора. Фёдор Строганов, мастер органной импровизации и многократный участник фестиваля немого кино в берлинском кинотеатре "Вавилон", создаст атмосферу, которая дополнит эмоциональную глубину фильма.

Программа спектакля

В программе: немой фильм "Огни большого города" в сопровождении органной импровизации.

Не упустите возможность насладиться этой комбинацией искусства, которая обещает стать незабываемым событием! Приходите и погрузитесь в мир настоящих эмоций и ностальгии!

Купить билет на концерт «Огни большого города»: немой фильм в сопровождении органа

Помощь с билетами
Апрель
23 апреля четверг
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 800 ₽

В ближайшие дни

ОТТА orchestra
18+
Эстрада Живая музыка
ОТТА orchestra
20 сентября в 19:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
Руслан Кирамутдинов
6+
Поп
Руслан Кирамутдинов
5 апреля в 17:00 Театр мимики и жеста
от 1800 ₽
6+
Классическая музыка
Петр Лаул, фортепиано
19 мая в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше