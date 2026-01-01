«Огни большого города»: немой фильм в сопровождении органа

Шедевр немого кино под аккомпанемент органа

Лауреат международных конкурсов Фёдор Строганов представит уникальный спектакль: "Огни большого города" — великий фильм Чарли Чаплина. Эта кинолента, снятая на закате эры немого кино, уже стала культовой. Несмотря на сомнения многих в её успехе, фильм о бродяге и слепой девушке возглавляет список 10 лучших романтических комедий по версии AFI и до сих пор вызывает у зрителей искренние улыбки и слёзы.

В этом спектакле вы сможете увидеть знаменитый шедевр немого кинематографа в уникальном формате — на куполе собора. Фёдор Строганов, мастер органной импровизации и многократный участник фестиваля немого кино в берлинском кинотеатре "Вавилон", создаст атмосферу, которая дополнит эмоциональную глубину фильма.

Программа спектакля

В программе: немой фильм "Огни большого города" в сопровождении органной импровизации.

Не упустите возможность насладиться этой комбинацией искусства, которая обещает стать незабываемым событием! Приходите и погрузитесь в мир настоящих эмоций и ностальгии!