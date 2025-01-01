Меню
Огни Большого города. Музыка кино, мюзиклов и рок-опер
Огни Большого города. Музыка кино, мюзиклов и рок-опер

Огни Большого города. Музыка кино, мюзиклов и рок-опер

Ночь волшебной музыки кино и мюзиклов в соборе

Приглашаем вас провести вечер, наслаждаясь замечательной музыкой кино, рок-опер и мюзиклов. На сцене прозвучат великолепные мелодии, хорошо знакомые многим по легендарным фильмам и театральным постановкам.

Знакомые мелодии

Музыка таких гениев, как Владимир Косма, Джон Уильямс и Арно Бабаджанян, стала выдающимся явлением современной культуры. Эти композиторы подарили миру шедевры, которые, возможно, даже не всегда удается вспомнить, где именно они впервые прозвучали. Многие из произведений, отмеченных наградами, уже давно заслуживают места в самых престижных концертных залах.

Для всех любителей музыки

Этот концерт напомнит вам о прекрасных мелодиях и подарит отличное настроение. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая, без сомнения, тронет ваше сердце и создаст атмосферу волшебства.

8 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

