Огни Большого города. Музыка кино, мюзиклов и рок-опер

Вечер музыкальных шедевров: от кино до мюзиклов

Предлагаем вам провести вечер, наслаждаясь замечательной музыкой из кино, рок-опер и мюзиклов. Этот концерт погрузит вас в мир великолепных мелодий, знакомых по голливудским фильмам и бродвейским постановкам.

Знаковые произведения

В программе вечера — легендарные композиции из таких шедевров, как:

«Огни Большого города» (1931)

«Список Шиндлера» (1993)

«Эвита» (первая постановка 1978, экранизация 1996)

«Призрак Оперы» (первая постановка 1986, экранизация 2004)

Каждое из этих произведений стало значимым явлением в современной музыкальной культуре, благодаря выдающимся композиторам Чарли Чаплину, Джону Уильямсу и сэру Эндрю Ллойду Уэберу.

Музыка, покорившая сердца

Многие меломаны могут не вспомнить, где впервые прозвучали эти композиции, но их величие и сила музыки не оставляют равнодушными. Обладатели множества наград, эти произведения давно заслужили место в самых престижных концертных залах и в сердцах широкой аудитории.

Не упустите шанс!

Этот концерт подарит вам возможность насладиться прекрасными мелодиями и зарядиться отличным настроением. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир музыки, который способен вдохновлять и радовать!