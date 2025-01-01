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Огни Большого города. Музыка кино, мюзиклов и рок-опер
Билеты от 1000₽
Киноафиша Огни Большого города. Музыка кино, мюзиклов и рок-опер

Огни Большого города. Музыка кино, мюзиклов и рок-опер

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер музыкальных шедевров: от кино до мюзиклов

Предлагаем вам провести вечер, наслаждаясь замечательной музыкой из кино, рок-опер и мюзиклов. Этот концерт погрузит вас в мир великолепных мелодий, знакомых по голливудским фильмам и бродвейским постановкам.

Знаковые произведения

В программе вечера — легендарные композиции из таких шедевров, как:

  • «Огни Большого города» (1931)
  • «Список Шиндлера» (1993)
  • «Эвита» (первая постановка 1978, экранизация 1996)
  • «Призрак Оперы» (первая постановка 1986, экранизация 2004)

Каждое из этих произведений стало значимым явлением в современной музыкальной культуре, благодаря выдающимся композиторам Чарли Чаплину, Джону Уильямсу и сэру Эндрю Ллойду Уэберу.

Музыка, покорившая сердца

Многие меломаны могут не вспомнить, где впервые прозвучали эти композиции, но их величие и сила музыки не оставляют равнодушными. Обладатели множества наград, эти произведения давно заслужили место в самых престижных концертных залах и в сердцах широкой аудитории.

Не упустите шанс!

Этот концерт подарит вам возможность насладиться прекрасными мелодиями и зарядиться отличным настроением. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир музыки, который способен вдохновлять и радовать!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
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20:00 от 1000 ₽

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