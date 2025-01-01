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Огни большого города. Кино при свечах в Оранжерее
Киноафиша Огни большого города. Кино при свечах в Оранжерее

Огни большого города. Кино при свечах в Оранжерее

Постановка
Оранжерея Таврического сада 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фильм Чарли Чаплина при свечах в Оранжерее Таврического сада

StageMagic вновь радует зрителей незабываемым опытом. Вас ждет показ культового фильма Чарли Чаплина «Огни большого города» с живым музыкальным сопровождением пианиста Льва Шишкина. Погрузитесь в магию старого кинематографа под чарующие мелодии, которые сделают этот фильм еще более живым и комичным.

Что вас ожидает:

  • Фильм: «Огни большого города» Чарли Чаплина
  • Музыка: Живое исполнение пианиста Льва Шишкина
  • Атмосфера: Вечернее шоу под мерцание сотен свечей среди тропических растений

Особенности мероприятия:

  • В стоимость билета: Включен попкорн
  • VIP-зона: Бокал игристого в подарок

Исполнитель: Лев Шишкин — известный петербургский пианист и автор проекта «RED FORTEPIANO». Шишкин — мастер множества музыкальных жанров и участник многочисленных фестивалей по всей России.

Не упустите шанс насладиться вечером, наполненным кинематографическим искусством и живой музыкой в волшебной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 1900 ₽

Фотографии

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