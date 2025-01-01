Огни большого города. Кино при свечах в Оранжерее

Фильм Чарли Чаплина при свечах в Оранжерее Таврического сада

StageMagic вновь радует зрителей незабываемым опытом. Вас ждет показ культового фильма Чарли Чаплина «Огни большого города» с живым музыкальным сопровождением пианиста Льва Шишкина. Погрузитесь в магию старого кинематографа под чарующие мелодии, которые сделают этот фильм еще более живым и комичным.

Что вас ожидает:

Фильм: «Огни большого города» Чарли Чаплина

«Огни большого города» Чарли Чаплина Музыка: Живое исполнение пианиста Льва Шишкина

Живое исполнение пианиста Льва Шишкина Атмосфера: Вечернее шоу под мерцание сотен свечей среди тропических растений

Особенности мероприятия:

В стоимость билета: Включен попкорн

Включен попкорн VIP-зона: Бокал игристого в подарок

Исполнитель: Лев Шишкин — известный петербургский пианист и автор проекта «RED FORTEPIANO». Шишкин — мастер множества музыкальных жанров и участник многочисленных фестивалей по всей России.

Не упустите шанс насладиться вечером, наполненным кинематографическим искусством и живой музыкой в волшебной атмосфере!