Огневушка-поскакушка
Киноафиша Огневушка-поскакушка

Спектакль Огневушка-поскакушка

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приглашаем детей и их родителей в удивительный мир музыкального театра

Приглашаем детей от 3 до 10 лет и их родителей в удивительный мир театра, где каждый спектакль — это путешествие в сказочную страну. Цикл музыкальных представлений состоит из восьми захватывающих сказок, охватывающих разные эпохи и страны.

Интерактивное действо

Анфиладное расположение залов особняка создает уникальную атмосферу, позволяющую зрителям вместе с героями спектаклей перемещаться из одного сказочного пространства в другое. Такое взаимодействие делает каждое представление еще более увлекательным и запоминающимся.

Множество жанров

В наших представлениях участвуют артисты различных жанров: актеры, чтецы, вокалисты, инструменталисты и танцоры. Такое разнообразие позволит вашему ребенку не только насладиться игрой, но и увидеть театральное искусство в многогранном свете.

Познавательный компонент

Вы и ваши дети познакомитесь с творчеством великих писателей и народным фольклором. Погружение в мир музыкальных звуков поможет развить творческое восприятие и любовь к искусству.

Музыкальные инструменты

На наших спектаклях вы сможете прикоснуться к настоящему театру и познакомиться с различными музыкальными инструментами, такими как флейта, мандолина, домра, клавесин, орган, окарина и гусли. Это не только увлекательно, но и познавательно!

Не упустите возможность подарить своему ребенку волшебный вечер, полный сказок и музыки!

В ролях
Анна Яковлева
Ольга Котлярова

Ноябрь
1 ноября суббота
12:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 900 ₽

