Спектакль Огневушка-поскакушка

Приглашаем детей от 3 до 10 лет и их родителей в удивительный мир театра, где каждый спектакль — это путешествие в сказочную страну. Цикл музыкальных представлений состоит из восьми захватывающих сказок, охватывающих разные эпохи и страны.
Анфиладное расположение залов особняка создает уникальную атмосферу, позволяющую зрителям вместе с героями спектаклей перемещаться из одного сказочного пространства в другое. Такое взаимодействие делает каждое представление еще более увлекательным и запоминающимся.
В наших представлениях участвуют артисты различных жанров: актеры, чтецы, вокалисты, инструменталисты и танцоры. Такое разнообразие позволит вашему ребенку не только насладиться игрой, но и увидеть театральное искусство в многогранном свете.
Вы и ваши дети познакомитесь с творчеством великих писателей и народным фольклором. Погружение в мир музыкальных звуков поможет развить творческое восприятие и любовь к искусству.
На наших спектаклях вы сможете прикоснуться к настоящему театру и познакомиться с различными музыкальными инструментами, такими как флейта, мандолина, домра, клавесин, орган, окарина и гусли. Это не только увлекательно, но и познавательно!
Не упустите возможность подарить своему ребенку волшебный вечер, полный сказок и музыки!