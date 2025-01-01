Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Огненный топор
Киноафиша Огненный топор

Огненный топор

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт группы-открытия на сцене Нирваны

Группа-открытие и один из самых вирусных коллективов отечественной рок-сцены выступит с большим концертом. Это событие станет настоящим музыкальным ураганом, который нельзя пропустить.

О группе

Стартовавшая как ai-проект, эта группа за несколько месяцев завоевала любовь тысяч фанатов. Их мощные рифы и западающие в душу мелодии, сочетающиеся с эстетикой северных мифов, создают уникальную атмосферу на сцене.

Живое звучание

На концерте зрителей ждет завораживающий коктейль из драйвовых ритмов и неподдельной живой энергии. Не просто концерт, а пламя эмоций и море драйва — это то, что ожидает вас в этот вечер.

Не пропустите!

Приходите на концерт группы в Нирвану и станьте частью этого незабываемого музыкального опыта. Ожидайте фееричных моментов и зарядитесь энергией, которую сможет дать только живое выступление!

Купить билет на концерт Огненный топор

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
10 октября пятница
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1200 ₽

В ближайшие дни

сниМЕМ
18+
Юмор
сниМЕМ
14 октября в 20:00 Pravda Bar
от 500 ₽
Супергерои!
6+
Эстрада
Супергерои!
18 февраля в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 700 ₽
Многоточие
18+
Хип-хоп
Многоточие
12 октября в 20:00 Максимилианс
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше