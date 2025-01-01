Огненный топор

Концерт группы-открытия на сцене Нирваны

Группа-открытие и один из самых вирусных коллективов отечественной рок-сцены выступит с большим концертом. Это событие станет настоящим музыкальным ураганом, который нельзя пропустить.

О группе

Стартовавшая как ai-проект, эта группа за несколько месяцев завоевала любовь тысяч фанатов. Их мощные рифы и западающие в душу мелодии, сочетающиеся с эстетикой северных мифов, создают уникальную атмосферу на сцене.

Живое звучание

На концерте зрителей ждет завораживающий коктейль из драйвовых ритмов и неподдельной живой энергии. Не просто концерт, а пламя эмоций и море драйва — это то, что ожидает вас в этот вечер.

Не пропустите!

Приходите на концерт группы в Нирвану и станьте частью этого незабываемого музыкального опыта. Ожидайте фееричных моментов и зарядитесь энергией, которую сможет дать только живое выступление!