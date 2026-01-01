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Огненный ангел
Киноафиша Огненный ангел

Спектакль Огненный ангел

Демоны на сцене Мариинки
Постановка
Мариинский театр 16+
Режиссер Дэвид Фриман
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Огненный ангел»: опера Сергея Прокофьева в Мариинском театре

Мариинский театр стал первым в Санкт-Петербурге, кто поставил оперу Сергея Прокофьева «Огненный ангел». В 1991 году эта постановка, совместно с Королевским театром Ковент-Гарден в Лондоне, стала знаковым событием в театральной жизни города и символизировала начало новой эпохи. В тот же год были переименованы Ленинград и Кировский театр, который стал Мариинским. Этот спектакль не только стал вехой в культурной жизни города, но и продемонстрировал важные исторические перемены, проходившие в стране.

Режиссура Дэвида Фримана

Режиссер Дэвид Фриман предложил сдержанную и выразительную концепцию спектакля. На сцене центральное место занимает островок, окружённый черными стенами, а демоны, в виде белых существ, извиваются в рельефной пластике, олицетворяя душевные терзания Ренаты. Эта необычная концепция позволяет передать иррациональный мир оперы, материализуя демонов, которые захватывают душу главной героини. Постановка сочетает элементы мистики и реализма, погружая зрителей в атмосферу парадоксальности и тревоги.

Либретто и музыка

Если прочитать либретто «Огненного ангела» отдельно, то перед нами предстанет странная, нелинейная история из жизни Средневековья. Женщина, одержимая видениями демонов, втягивает в свои злоключения влюбившегося в неё рыцаря, а в финале её сжигают как ведьму, оставив судьбу рыцаря неизвестной. Однако опера не сводится только к тексту. Музыка Прокофьева, с её парадоксами и внутренним напряжением, раскрывает весь трагизм происходящего. Персонажи оперы всё время находятся в поиске: существуют ли демоны на самом деле? Как победить их, не выдав себя перед инквизицией? И достоин ли тот, кого они любят, любви?

В музыке Прокофьева сливаются элементы драмы и фарса, романтической оперы и её пародийного отражения. Примером служит финальная сцена, где монахини едва не разрывают Инквизитора, называя его дьяволом, а другие послушницы распевают «ля-ля-ля». Музыка, разделённая на шесть групп хора, создаёт поистине уникальную и мощную сцену.

Ирония и антиромантизм

Ирония и отсутствие морали в финале придают опере антиромантический оттенок. Одержимая видениями, Рената должна взойти на костер, и трагедия почти свершена. Однако финал неожиданно меняется, и вместо трагического завершения звучат фанфары с финальным аккордом в мажоре — символ очищения и надежды.

Возвращение на сцену

«Огненный ангел» не потерял своей мощи и по сей день остаётся одной из самых ярких и эмоциональных опер XX века. Вопросы веры и безверия, поднятые Прокофьевым, по-прежнему актуальны. Спектакль, который произвёл мировую сенсацию в 1991 году, возвращается на сцену Мариинского театра, готовый снова удивить петербургских зрителей.

Лучшее воплощение оперы

Постановка, созданная Валерием Гергиевым и режиссером Дэвидом Фриманом, остаётся лучшей интерпретацией «Огненного ангела». Фриман строго следовал ремаркам композитора, но добавил важную деталь: реальных персонажей он «стеснил» в центре сцены, а хозяевами подмостков стал стая бессловесных белых существ. Это символизирует демонов, которым предстоит сразиться героине. Совместная постановка с Королевским театром Ковент-Гарден в Лондоне стала важным этапом в мировой оперной практике, и сегодня «Огненный ангел» остаётся одной из самых эффектных опер прошлого века.

Фотографии

Огненный ангел
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