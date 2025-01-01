Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Огненная Новогодняя ночь-2026
Киноафиша Огненная Новогодняя ночь-2026

Огненная Новогодняя ночь-2026

18+
Возраст 18+

О концерте

Зажигательная новогодняя рок-ночь в баре Треугольник

Приготовьтесь к незабываемой новогодней вечеринке! В баре Треугольник в Сочи состоится уникальное событие — рок-концерт «Огненная Новогодняя Ночь-2026». Это будет не просто музыкальный вечер, а настоящая феерия, которая зарядит вас энергией на весь год.

Что вас ждет?

На сцене выступят лучшие рок-группы со всего региона. Каждое выступление станет ярким шоу, полным эмоций и драйва. Вы сможете не только насладиться музыкой, но и ощутить атмосферу настоящего праздника с друзьями и единомышленниками.

Праздничная программа

Концерт пройдет в уникальном формате, который объединит живую музыку с праздничными световыми эффектами. Не упустите возможность вкусно поужинать в баре и насладиться специальными коктейлями, созданными для этой ночи.

Интересные факты

Бар Треугольник известен своим уникальным стилем и атмосферой. В нем проводятся самые яркие музыкальные события города, а уютная обстановка и дружелюбный персонал делают его любимым местом среди местных жителей и туристов.

Не упустите шанс стать частью этой незабываемой ночи, заполненной рок-музыкой и праздничным настроением! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено.

Подарите себе и близким настоящую новогоднюю магию — ждём вас на «Огненной Новогодней Ночи»!

Купить билет на концерт Огненная Новогодняя ночь-2026

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
22:00
Треугольник Сочи, Кирова, 56
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Сергей Пенкин. Новогодний концерт
12+
Эстрада
Сергей Пенкин. Новогодний концерт
2 января в 19:00 Летний театр
Билеты
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
0+
Джаз
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
25 декабря в 20:30 Федина дача
от 1500 ₽
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
0+
Джаз
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
12 марта в 20:30 Федина дача
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше