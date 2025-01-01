Зажигательная новогодняя рок-ночь в баре Треугольник

Приготовьтесь к незабываемой новогодней вечеринке! В баре Треугольник в Сочи состоится уникальное событие — рок-концерт «Огненная Новогодняя Ночь-2026». Это будет не просто музыкальный вечер, а настоящая феерия, которая зарядит вас энергией на весь год.

Что вас ждет?

На сцене выступят лучшие рок-группы со всего региона. Каждое выступление станет ярким шоу, полным эмоций и драйва. Вы сможете не только насладиться музыкой, но и ощутить атмосферу настоящего праздника с друзьями и единомышленниками.

Праздничная программа

Концерт пройдет в уникальном формате, который объединит живую музыку с праздничными световыми эффектами. Не упустите возможность вкусно поужинать в баре и насладиться специальными коктейлями, созданными для этой ночи.

Интересные факты

Бар Треугольник известен своим уникальным стилем и атмосферой. В нем проводятся самые яркие музыкальные события города, а уютная обстановка и дружелюбный персонал делают его любимым местом среди местных жителей и туристов.

Не упустите шанс стать частью этой незабываемой ночи, заполненной рок-музыкой и праздничным настроением! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено.

Подарите себе и близким настоящую новогоднюю магию — ждём вас на «Огненной Новогодней Ночи»!