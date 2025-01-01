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О’Генри! О счастье!
Киноафиша О’Генри! О счастье!

Спектакль О’Генри! О счастье!

18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «О’Генри! О счастье!» – Добро и светлые чувства

Как часто нам не хватает чего-то из далекого прошлого, когда, кажется, люди были добрее? Согласитесь, иногда так хочется отдохнуть от взрослой серьезной жизни и прочувствовать что-то иное. Спектакль «О’Генри! О счастье!» по рассказам знаменитого писателя именно такой. Это добрый и очень светлый спектакль, который подарит зрителям надежду и положительные эмоции.

Сюжет и атмосфера

Герои спектакля попадают в сложные ситуации, но благодаря внутренним человеческим качествам всегда находят выход. Так и должно быть в сказке — или в том прекрасном прошлом, затянутом туманом, с желтыми фонарями и тихим джазом из окна, где никто не спит.

Режиссеры и актеры

Спектакль поставлен режиссерами Александром Кусковым и Татьяной Малинниковой. В актерском составе также участвуют они оба, что придает особую атмосферу и глубину постановке.

Источники вдохновения

Спектакль основан на нескольких рассказах О’Генри, включая «Из любви к искусству», «Фараон и хорал», «Дебют Тильди» и «Дары волхвов». Эти истории наполнены теплом, ироничными поворотами судьбы и, конечно же, счастливыми концовками.

Не упустите возможность погрузиться в мир, где добро всегда побеждает, а счастье — это не просто мечта, а реальность, которую можно почувствовать!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
20:00 от 800 ₽

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