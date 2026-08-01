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О концерте

Комедия в режиме реального времени. Шоу «Офис»

«Офис» — это уникальный комедийный формат, который впечатляет зрителей своим нестандартным подходом. Комики на сцене принимают на себя роли сотрудников креативного агентства, а зрители становятся «клиентами». Это создает неповторимую атмосферу, в которой каждый вечер рождаются новые шутки.

Зрители из зала могут предложить комикам различные задания, например, придумать шутку для инвестора, айтишника или даже тёщи. Такая интерактивность позволяет публике участвовать в процессе, что делает спектакль особенно увлекательным.

Приходите на «Офис» в «Стендап клубе на Трубной», чтобы стать частью этого комедийного эксперимента. Ожидайте неожиданных поворотов и заряд позитивного настроения!

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Август
22 августа суббота
17:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

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