Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Официальное трибьют шоу Николая Носкова (IVAN с симфоническим оркестром)
Киноафиша Официальное трибьют шоу Николая Носкова (IVAN с симфоническим оркестром)

Официальное трибьют шоу Николая Носкова (IVAN с симфоническим оркестром)

12+
Возраст 12+

О концерте

Официальное трибьют-шоу Николая Носкова

Уникальное событие для российской музыкальной сцены — «Официальное трибьют шоу Николая Носкова». Проект создан при участии продюсера Виктора Дробыша, музыкантов симфонического оркестра и исполнителя IVAN, многолетнего музыкального партнёра Николая Носкова. Это шоу, созданное с благословения самого Носкова, призвано продолжить жизнь его песен и подарить зрителям возможность насладиться ими вживую.

Наследие Николая Носкова

Николай Носков, несмотря на то что не может регулярно выступать, стремится сохранить свое музыкальное наследие. Он считает, что пока его песни звучат, жизнь продолжается. Носков отметил: «Пусть мой голос прозвучит через тех, кто был рядом. Через Сашу Иванова (IVAN), моего музыкального партнёра. Пусть он споёт их так, как если бы мы вместе снова стояли на одной сцене.»

Забота о музыке

Виктор Дробыш подчеркнул, что это трибьют не рекомендуется воспринимать как замену уникальности Носкова: «Я не пытаюсь никого заменить, Носков — один такой. Важно, чтобы его песни продолжали звучать, ведь это часть нашей музыкальной культуры.» По его словам, IVAN — единственный артист, которому он может доверить такую важную роль, будучи уверенным, что публика примет его и полюбит.

Приходите на это незабываемое шоу и станьте частью музыкальной истории, которую создал Николай Носков, и которой продолжает жить IVAN!

Купить билет на концерт Официальное трибьют шоу Николая Носкова (IVAN с симфоническим оркестром)

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
5 августа среда
19:30
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
от 1800 ₽
26 сентября суббота
19:00
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
от 2000 ₽
4 октября воскресенье
18:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 2000 ₽
19 декабря суббота
18:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Стендап Урал Тур. Рамис Ахметов и Аля Кокушкина
18+
Юмор

Стендап Урал Тур. Рамис Ахметов и Аля Кокушкина

30 августа в 19:00 Ben Hall
от 1000 ₽
Русский Размер — 33! Большой сольный концерт
18+
Поп

Русский Размер — 33! Большой сольный концерт

19 ноября в 19:00 Свобода
от 1900 ₽
Дискотека авария
16+
Поп Эстрада

Дискотека авария

17 июля в 20:00 Стадион «Екатеринбург-арена»
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше