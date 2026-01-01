Официальное трибьют шоу Николая Носкова (IVAN с симфоническим оркестром)

Официальное трибьют-шоу Николая Носкова

Уникальное событие для российской музыкальной сцены — «Официальное трибьют шоу Николая Носкова». Проект создан при участии продюсера Виктора Дробыша, музыкантов симфонического оркестра и исполнителя IVAN, многолетнего музыкального партнёра Николая Носкова. Это шоу, созданное с благословения самого Носкова, призвано продолжить жизнь его песен и подарить зрителям возможность насладиться ими вживую.

Наследие Николая Носкова

Николай Носков, несмотря на то что не может регулярно выступать, стремится сохранить свое музыкальное наследие. Он считает, что пока его песни звучат, жизнь продолжается. Носков отметил: «Пусть мой голос прозвучит через тех, кто был рядом. Через Сашу Иванова (IVAN), моего музыкального партнёра. Пусть он споёт их так, как если бы мы вместе снова стояли на одной сцене.»

Забота о музыке

Виктор Дробыш подчеркнул, что это трибьют не рекомендуется воспринимать как замену уникальности Носкова: «Я не пытаюсь никого заменить, Носков — один такой. Важно, чтобы его песни продолжали звучать, ведь это часть нашей музыкальной культуры.» По его словам, IVAN — единственный артист, которому он может доверить такую важную роль, будучи уверенным, что публика примет его и полюбит.

