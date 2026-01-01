Официальное трибьют шоу Николая Носкова (IVAN с оркестром)

Официальное трибьют-шоу Николая Носкова в Гранд Холле Сибирь

В Гранд Холле Сибирь состоится уникальное трибьют-шоу, посвященное творчеству Николая Носкова. Проект создан при участии известного продюсера Виктора Дробыша и музыкантов симфонического оркестра. Исполнителем песен будет артист IVAN (Саша Иванов) — многолетний музыкальный партнер самого Носкова.

Николай Носков, который в настоящее время не может регулярно выступать, поддерживает идею, чтобы его песни продолжали звучать вживую. Шоу станет настоящим подарком для поклонников артиста и всех любителей качественного музыкального исполнения.

Создание проекта

Трибьют-шоу «Официальное трибьют шоу Николая Носкова» получило личное благословение от самого исполнителя. Носков желает, чтобы его песни жили дальше и звучали с новой силой. Этот проект создает уникальную возможность: его песни будут исполняться IVAN, который был частью творческого пути Николая и прекрасно понимает каждую ноту и смысл его творчества.

Цитаты Николая Носкова и Виктора Дробыша

Николай Носков отметил: «В моей жизни всегда была сцена. На ней я жил, горел, ошибался и любил. И пока звучали мои песни — я знал, что живу не зря. Пусть мой голос прозвучит через тех, кто был рядом». Он выразил надежду, что IVAN исполнит его песни так, как если бы они снова стояли на одной сцене.

Виктор Дробыш подчеркнул: «Мы никого не пытаемся заменить. Носков — единственный в своем роде. Важно, чтобы его песни продолжали звучать, так как это большая часть нашей музыкальной культуры. Чтобы делать трибьют Носкову, нужен человек, который действительно понимает, как это должно звучать». Он выразил уверенность, что публика примет и полюбит IVAN.

Поклонники и ценители музыки могут ожидать незабываемый вечер в компании лучших мелодий Николая Носкова.