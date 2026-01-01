Музыкальный спектакль «Офицеры» — мировая премьерa в Санкт-Петербурге

Слова «Есть такая профессия — Родину защищать» живут в культурной памяти нашей страны уже не одно десятилетие. Они прозвучат на сцене в мировой премьере музыкального спектакля Санкт-Петербургского государственного Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина — «Офицеры». Эта постановка основана на повести «Танкисты» Бориса Васильева, одной из самых трогательных в отечественной литературе о войне, чести и человеческой судьбе.

Сюжет и герои

Два вечера, 30 и 31 октября, на сцене Дворца искусств Ленинградской области развернется история семьи Трофимовых, охватывающая почти столетие — от Гражданской войны и первых послереволюционных лет через Великую Отечественную и до наших дней. В центре повествования — молодой курсант Алексей Трофимов, который отправляется на службу в Туркестан вместе с женой Любовью. Здесь он впервые услышит слова, ставшие нравственным лейтмотивом всей его жизни.

Однако в спектакле эта фраза приобретает более глубокое значение: что значит быть верным не только Отечеству, но и близкому человеку, своей совести и памяти о тех, кого уже нет? Судьбы Трофимова, Любы, Вараввы и других героев показывают, как личный выбор каждого связан с историей времени.

Эмоциональная сила и музыкальное сопровождение

Режиссёр-постановщик Сусанна Цирюк стремится создать по-настоящему сильный спектакль, который будет не только патриотичным, но и эмоциональным и визуально ярким. Она подчеркивает, что важно найти баланс, чтобы молодая аудитория не чувствовала фальши. Для этого композитор Владимир Баскин создал оригинальную партитуру, в которой смешиваются национальные музыкальные интонации, романтические баллады и масштабные ансамблевые сцены.

Каждый из центральных персонажей будет иметь свою музыкальную тему и арию, формирующую их индивидуальность. Спектакль также включает знаменитую песню «От героев былых времён...» на музыку Рафаила Хозака с текстом Евгения Аграновича.

Визуальный язык и финал

Визуальный язык спектакля строится на непрерывной трансформации пространства: более двадцати эпизодов и множество мест действия, включая выпускной бал курсантов в Кремле, события Великой Отечественной и послевоенной Москвы. Все эти элементы складываются в масштабное сценическое полотно, где драматическое действие, пластика и видеопроекции представляют собой единое целое.

Финал спектакля переносит зрителя в сегодняшний день, где прошлое становится частью живого нравственного выбора. Музыкальный руководитель — Фабио Мастранджело; продюсер — Юлия Стрижак; композитор — Владимир Баскин; автор либретто — Олег Солод; художник-постановщик и видеорежиссёр — Алексей Тарасов; художник по костюмам — Жанна Усачёва; балетмейстер — Антон Дорофеев; музыкальный супервайзер и дирижёр — Александра Чопик.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Премьера музыкального спектакля «Офицеры» состоится 30 и 31 октября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.