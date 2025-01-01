Спектакль Офелия боится воды

Драма о семейных узах в театре «Суббота»

В театре «Суббота» состоится спектакль по оригинальной пьесе Юлии Тупикиной. История разворачивается вокруг современной семьи, где каждый из членов испытывает свою долю несчастья и переживает «шекспировские» страсти.

Персонажи спектакля

В центре сюжета — Георгий, хирург, которого мучает кризис среднего возраста. Его жена, Лия, возможно, завела служебный роман. Подросток-сын страдает от типичных проблем своего возраста, а бабушка-филолог уверена, что является reincarnation (переселением) Гертруды из «Гамлета». Все они стремятся к пониманию, но ситуация только усложняется.

Семейный психолог в действии

На помощь семейным неурядицам приходит психолог, хотя, как это часто бывает, её вмешательство лишь запутывает и без того сложные отношения внутри семьи.

Для поклонников психологических драм

Спектакль привлекателен для любителей психологических драм и тех, кто интересуется семейными отношениями. В нём отражены актуальные вопросы, которые волнуют многих: как сохранить гармонию в семье, справиться со внутренними кризисами и избежать недопонимания.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставит задуматься о том, что происходит за дверями каждого дома.