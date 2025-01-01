Оф не знаю

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О концерте/спектакле

Импровизационное интерактивное шоу в образах

Приглашаем вас на уникальное импровизационное интерактивное шоу, где каждый зритель станет не просто наблюдателем, а полноправным участником увлекательного действия. Ведущие Геворк Абрамян и Эрнест Таржуманян создадут незабываемую атмосферу, полную неожиданных поворотов и ярких эмоций.

О шоу

Шоу основано на принципах импровизации, что означает, что каждый спектакль будет уникален. Ведущие, известные своим артистизмом и харизмой, мастерски взаимодействуют с аудиторией, задавая тон и направление происходящему на сцене. Зрители могут предложить идеи, которые будут воплощены в живом действии, создавая тем самым уникальный и неповторимый опыт.

Что ожидать?

Вы сможете увидеть, как рождаются персонажи на глазах у зрителей, а также стать свидетелями смешанных жанров: от комедии до драмы. Интерактивный формат позволяет каждому почувствовать себя частью спектакля, создавая атмосферу единства и вовлеченности.

Полезная информация

Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться предвкушением. Также стоит обратить внимание на дресс-код: удобная одежда поможет вам комфортно участвовать в интерактивных элементах шоу.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта! Ждем вас на нашем шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
22:00 от 2000 ₽

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