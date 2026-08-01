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Оф не знаю. Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян
Билеты от 1000₽
Киноафиша Оф не знаю. Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян

Оф не знаю. Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Импровизационное шоу «Оф не знаю»

Приглашаем вас на интерактивное шоу «Оф не знаю», где ведущие Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян создают уникальные образы и смешные ситуации на глазах у зрителей. Это мероприятие обещает быть несравненно интересным благодаря возможностям импровизации!

Комедийная атмосфера в сердце Москвы

Шоу проходит в стендап-клубе STILL, расположенном в историческом особняке на Покровке. Клуб по праву считается одним из самых лучших в городе с широким спектром комедийных мероприятий. здесь вы найдете как сольные выступления звезд, так и увлекательные джазовые концерты, а также записи популярных шоу.

Уютная обстановка и гастрономические удовольствия

STILL предлагает своим гостям два комфортных зала с мягкими креслами и диванами, что создает идеальные условия для наслаждения представлением. Кроме того, вас порадует кондитерское гастро-меню и разнообразный бар, который предоставляет отличные варианты напитков.

Легкий доступ

Достигнуть клуба можно всего за десять минут пешком от станции метро «Чистые пруды», что делает посещение этого уникального шоу легким и удобным.

Не упустите возможность прийти и насладиться вечерним представлением, полным смеха и креативности. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт Оф не знаю. Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян

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Август
29 августа суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

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