Оф не знаю. Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян

Импровизационное шоу «Оф не знаю»

Приглашаем вас на интерактивное шоу «Оф не знаю», где ведущие Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян создают уникальные образы и смешные ситуации на глазах у зрителей. Это мероприятие обещает быть несравненно интересным благодаря возможностям импровизации!

Комедийная атмосфера в сердце Москвы

Шоу проходит в стендап-клубе STILL, расположенном в историческом особняке на Покровке. Клуб по праву считается одним из самых лучших в городе с широким спектром комедийных мероприятий. здесь вы найдете как сольные выступления звезд, так и увлекательные джазовые концерты, а также записи популярных шоу.

Уютная обстановка и гастрономические удовольствия

STILL предлагает своим гостям два комфортных зала с мягкими креслами и диванами, что создает идеальные условия для наслаждения представлением. Кроме того, вас порадует кондитерское гастро-меню и разнообразный бар, который предоставляет отличные варианты напитков.

Легкий доступ

Достигнуть клуба можно всего за десять минут пешком от станции метро «Чистые пруды», что делает посещение этого уникального шоу легким и удобным.

Не упустите возможность прийти и насладиться вечерним представлением, полным смеха и креативности. Мы ждем вас!