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Odyssey x Biicla + special guest стерео ширина
Киноафиша Odyssey x Biicla + special guest стерео ширина

Odyssey x Biicla + special guest стерео ширина

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Завершающий летно концерт на Флагштоке

В этом году мы приглашаем вас на уникальное событие, которое пройдет на Флагштоке. Здесь вы сможете завершить лето в компании талантливых исполнителей и вдохновляющей атмосферы.

Музыка и стиль в одном флаконе

Погрузитесь в мир, где стиль, музыка и свобода соединяются. Вечер наполнится светлой энергией и вдохновением, что создаст идеальные условия для незабываемого времяпрепровождения.

Специальный гость — СТЕРЕО ШИРИНА

С особым волнением представляем вам главного гостя вечера — группу СТЕРЕО ШИРИНА. Их выступление обещает добавить ярких красок и незабываемых эмоций в эту музыкальную феерию.

Финальные аккорды вечера

Не пропустите также выступления талантливых исполнителей Izotov и Mashkov, которые завершат вечер яркими музыкальными номерами. Это будет великолепное завершение насыщенного летнего сезона.

Идеальная атмосфера Петербурга

Петербург в белые ночи, берег Финского залива и закат создадут идеальную атмосферу для незабываемых моментов. Улицы города ждут вас, чтобы подарить вам это волшебство!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Пространство «Флагшток» Санкт-Петербург, Южная дорога, 28/1
19:00 от 2000 ₽

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