Odyssey x Biicla + special guest стерео ширина

Завершающий летно концерт на Флагштоке

В этом году мы приглашаем вас на уникальное событие, которое пройдет на Флагштоке. Здесь вы сможете завершить лето в компании талантливых исполнителей и вдохновляющей атмосферы.

Музыка и стиль в одном флаконе

Погрузитесь в мир, где стиль, музыка и свобода соединяются. Вечер наполнится светлой энергией и вдохновением, что создаст идеальные условия для незабываемого времяпрепровождения.

Специальный гость — СТЕРЕО ШИРИНА

С особым волнением представляем вам главного гостя вечера — группу СТЕРЕО ШИРИНА. Их выступление обещает добавить ярких красок и незабываемых эмоций в эту музыкальную феерию.

Финальные аккорды вечера

Не пропустите также выступления талантливых исполнителей Izotov и Mashkov, которые завершат вечер яркими музыкальными номерами. Это будет великолепное завершение насыщенного летнего сезона.

Идеальная атмосфера Петербурга

Петербург в белые ночи, берег Финского залива и закат создадут идеальную атмосферу для незабываемых моментов. Улицы города ждут вас, чтобы подарить вам это волшебство!