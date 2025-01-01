Спектакль Одолжите тенора

В небольшой американский город приезжает звезда оперной сцены — величайший тенор современности. Он готовится исполнить партию Отелло на ожидаемом спектакле, билеты на который были распроданы по баснословной цене. Приглашён весь бомонд, а в воздухе витает дух праздника, ведь готовится роскошный банкет. Ожидается настоящий фурор!
Однако в тот самый вечер, когда Тито Мерелли должен выйти на сцену, он внезапно «умирает». Кто же спасёт положение и исполнит главную партию? Отменять представление ни в коем случае нельзя. Продюсер умоляет молодого певца выдать себя за знаменитого тенора. И пока идёт «Отелло», никто не замечает подвоха. Толпы поклонников и поклонниц неистовствуют, и всем кажется, что положение спасено. Но всё только начинается…
«Одолжите тенора» — это пьеса современного американского драматурга Кена Людвига, которая является классической комедией положений. Она полна забавных, нелепых и смешных ситуаций, заразительного юмора и, конечно, неизменной любовной интриги.
Спектакль ставит заслуженный артист РФ Ринат Фазлеев, чьи работы известны своей яркостью и оригинальностью.
Не упустите возможность стать частью этого театрального приключения, полного смеха и неожиданных поворотов!