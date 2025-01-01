Спектакль Одолжите тенора

«Одолжите тенора» — комедия положений, полная забавных ситуаций

В небольшой американский город приезжает звезда оперной сцены — величайший тенор современности. Он готовится исполнить партию Отелло на ожидаемом спектакле, билеты на который были распроданы по баснословной цене. Приглашён весь бомонд, а в воздухе витает дух праздника, ведь готовится роскошный банкет. Ожидается настоящий фурор!

Однако в тот самый вечер, когда Тито Мерелли должен выйти на сцену, он внезапно «умирает». Кто же спасёт положение и исполнит главную партию? Отменять представление ни в коем случае нельзя. Продюсер умоляет молодого певца выдать себя за знаменитого тенора. И пока идёт «Отелло», никто не замечает подвоха. Толпы поклонников и поклонниц неистовствуют, и всем кажется, что положение спасено. Но всё только начинается…

О спектакле

«Одолжите тенора» — это пьеса современного американского драматурга Кена Людвига, которая является классической комедией положений. Она полна забавных, нелепых и смешных ситуаций, заразительного юмора и, конечно, неизменной любовной интриги.

В ролях

Виталий Сосой

Данил Супрун

Никита Заикин

Димитрий Пономарёв

Вероника Супрун

Ангелина Лыкова

Галина Волокитина

Ирина Коломиец

Анна Сосой

Евгений Лыков

Режиссура

Спектакль ставит заслуженный артист РФ Ринат Фазлеев, чьи работы известны своей яркостью и оригинальностью.

Не упустите возможность стать частью этого театрального приключения, полного смеха и неожиданных поворотов!