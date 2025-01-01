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Одолжите тенора
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Спектакль Одолжите тенора

18+
Продолжительность 2 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Одолжите тенора» — комедия положений, полная забавных ситуаций

В небольшой американский город приезжает звезда оперной сцены — величайший тенор современности. Он готовится исполнить партию Отелло на ожидаемом спектакле, билеты на который были распроданы по баснословной цене. Приглашён весь бомонд, а в воздухе витает дух праздника, ведь готовится роскошный банкет. Ожидается настоящий фурор!

Однако в тот самый вечер, когда Тито Мерелли должен выйти на сцену, он внезапно «умирает». Кто же спасёт положение и исполнит главную партию? Отменять представление ни в коем случае нельзя. Продюсер умоляет молодого певца выдать себя за знаменитого тенора. И пока идёт «Отелло», никто не замечает подвоха. Толпы поклонников и поклонниц неистовствуют, и всем кажется, что положение спасено. Но всё только начинается…

О спектакле

«Одолжите тенора» — это пьеса современного американского драматурга Кена Людвига, которая является классической комедией положений. Она полна забавных, нелепых и смешных ситуаций, заразительного юмора и, конечно, неизменной любовной интриги.

В ролях

  • Виталий Сосой
  • Данил Супрун
  • Никита Заикин
  • Димитрий Пономарёв
  • Вероника Супрун
  • Ангелина Лыкова
  • Галина Волокитина
  • Ирина Коломиец
  • Анна Сосой
  • Евгений Лыков

Режиссура

Спектакль ставит заслуженный артист РФ Ринат Фазлеев, чьи работы известны своей яркостью и оригинальностью.

Не упустите возможность стать частью этого театрального приключения, полного смеха и неожиданных поворотов!

Режиссер
Ринат Фазлеев
В ролях
Виталий Сосой
Данил Супрун
Никита Заикин
Димитрий Пономарев
Вероника Супрун

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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