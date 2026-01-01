Оповещения от Киноафиши
Одной жизни, видно, мало
Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

«Одной жизни, видно, мало». Спектакль по поэтической поэме Мунира Кунафина

Национальный молодёжный театр республики Башкортостан имени Мустая Карима представляет драматическую поэму о патриотизме «Бер ғүмер етмәй икән…» («Одной жизни, видно, мало…»), автором которой является Мунир Кунафин. Это событие особенно будет интересно любителям театра и народной культуры благодаря уникальному использованию народной музыки, создающему особую атмосферу.

В спектакле поднимаются важные вопросы о героизме в современном мире, полном высоких технологий, артиллерийских средств и квадрокоптеров. Что такое истинное величие нашей Родины? Как переосмыслить ценности в условиях специальной военной операции? Эти вопросы задаются перед зрителями, обостряя восприятие актуальных проблем.

Спектакль предлагает увидеть войну глазами её участников. Зрители смогут ощутить атмосферу боевых действий, сопереживая солдатам на поле боя, их ежедневным испытаниям и жизни в блиндажах. Через судьбы и поступки героев раскрывается истинное лицо войны, её трагедия и величие.

Важно отметить, что спектакль будет проходить на башкирском языке, но в зале обеспечивается синхронный перевод на русский. Это позволит более широкой аудитории насладиться постановкой и понять глубокие смысловые слои произведения.

