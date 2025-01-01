Меню
Одной крови
Киноафиша Одной крови

Одной крови

18+
Возраст 18+
О концерте

Новогодние гости в уютном клубе «О’Коннеллс»

В самом центре Москвы, в клубе «О’Коннеллс», состоится прямой эфир шоу «Новогодние Гости». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и новогодних атмосфер.

Музыкальная программа

В программе выступлений вы услышите зажигательные номера группы Куба, а также специальные сеты от радиостанции Партизан.фм. Не пропустите уникальное выступление проекта Акустический лес, который подарит вам незабываемые музыкальные моменты.

Дебют группы «Одной крови»

Особого внимания заслуживает дебют музыкального коллектива «Одной крови». Участники группы представят свои оригинальные композиции, которые, безусловно, впечатлят зрителей.

Праздничная атмосфера

Это событие станет идеальным завершением года для тех, кто хочет насладиться атмосферой праздника и веселья. Не упустите возможность провести вечер в компании хорошей музыки и интересных людей!

Декабрь
23 декабря вторник
19:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
