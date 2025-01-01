Спектакль Однорукий из Спокана

Спектакль - призёр Четвертого Международного Фестиваля имени Мартина Макдонаха

В маленький американский городок приезжает странник. Он несет тяжелый чемодан, у него нет одной руки, головная боль, а мама не отвечает на телефонные звонки. Жизнь явно не простая. Много лет назад странник потерял что-то важное, и с тех пор пытается вернуть это "что-то" обратно.

Черный юмор и роковая встреча

В номере отеля судьбы безрукого Кармайкла, парочки аферистов и одинокого портье пересекаются. Это и становится началом современной притчи о поисках себя.

Сюжет спектакля включает элементы черного юмора и неожиданного поворота. История об одном трагическом, но в то же время смешном моменте, который изменяет жизни всех участников.