Odnono
16+
Возраст 16+

Большой электронный концерт Odnono в столице

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Команда Odnono представит свой крупный электронный концерт, который обещает стать настоящим зрелищем для любителей качественной музыки.

Что вас ждет на концерте?

На шоу звучат этнические мелодии, философские тексты и зажигательные ритмы хип-хопа. Зрителей ожидает великолепное сочетание электрогитары, барабанов и множества духовых инструментов, а также мощные электроника и полноформатное звукозапись.

Новый альбом и спецгости

На концерте прозвучат как знакомые хиты, так и треки из нового альбома «Ханами», включая песни, которые еще не вышли. Кроме того, ожидается участие специального гостя — имена которых мы раскроем за несколько дней до концерта.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального урагана! Одно обещаем — эмоции, музыка и смыслы унесут вас в незабываемое путешествие. До скорой встречи!

В других городах
Ноябрь
6 ноября четверг
20:00
The Place Санкт-Петербург, Маршала Говорова, 47
от 2500 ₽

