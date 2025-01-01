Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Команда Odnono представит свой крупный электронный концерт, который обещает стать настоящим зрелищем для любителей качественной музыки.
На шоу звучат этнические мелодии, философские тексты и зажигательные ритмы хип-хопа. Зрителей ожидает великолепное сочетание электрогитары, барабанов и множества духовых инструментов, а также мощные электроника и полноформатное звукозапись.
На концерте прозвучат как знакомые хиты, так и треки из нового альбома «Ханами», включая песни, которые еще не вышли. Кроме того, ожидается участие специального гостя — имена которых мы раскроем за несколько дней до концерта.
Не пропустите шанс стать частью этого музыкального урагана! Одно обещаем — эмоции, музыка и смыслы унесут вас в незабываемое путешествие. До скорой встречи!