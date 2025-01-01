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Одноактные балеты на музыку Штрауса и Малера
Билеты от 700₽
Киноафиша Одноактные балеты на музыку Штрауса и Малера

Спектакль Одноактные балеты на музыку Штрауса и Малера

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Две премьеры от Театра русского балета «Московия»

Театр русского балета «Московия» под руководством легендарного балетмейстера Лилии Сабитовой готовит сразу две премьерные постановки. В этом году мы отмечаем 200-летие со дня рождения Иоганна Штрауса, что вдохновило на создание балета «Любовь и погоня». Второй спектакль — «Салават» — посвящен башкирскому национальному герою и поэту Салавату Юлаеву, приуроченному к 225-летию со дня его гибели. Также стоит отметить, что для самого театра «Московия» этот год юбилейный — коллективу исполняется 20 лет!

Балет «Любовь и погоня»

Балет «Любовь и погоня» — это яркое и веселое представление, полное забавных ситуаций и, конечно, любви. Музыка Иоганна Штрауса создает атмосферу, которая подходит для зрителей любого возраста: от маленьких зрителей, которые только начинают танцевать, до людей почтенного возраста, остающихся молодыми душой. В этом спектакле зрители смогут насладиться оптимизмом и нежностью, присущими музыке короля вальса.

Балет «Салават»

Балет «Салават» рассказывает о судьбе башкирского героя Салавата Юлаева. Музыка Густава Малера, полная энергии и мужественности, отражает сложный образ героя. Его жизнь изменилась из-за tragической случайности: поэт, полный счастья и надежд, встает на путь войны. В спектакле поднимаются вопросы патриотизма и справедливости, заставляющие задуматься о мотивах действий молодого Салавата.

Технические детали

Обратите внимание, что в спектаклях используется музыкальная фонограмма. Также возможны изменения в программе, о которых зрители будут уведомлены заранее.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 700 ₽

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