Комедия «Одни во вселенной» по пьесе Вуди Аллена в московском Театре Эстрады

В мире театра всегда есть место комедии и иронии, и спектакль «Одни во вселенной» – тому яркий пример. С поставленным текстом Вуди Аллена, эта пьеса обещает зрителям увлекательное погружение в переплетение судеб, страстей и неожиданностей.

Актерский состав

Кристина Бабушкина

Екатерина Стулова

Артем Ткаченко

Максим Литовченко

Александра Милёшкина

Каждый из актёров привнесёт в своего героя уникальные черты, что откроет перед зрителями новые грани комедийного жанра. Ожидайте искрометных диалогов и живых ситуаций!

Постановочная группа

Спектакль поставить Максим Меламедов, известный своим мастерством создавать яркие сценические образы и динамичные композиции. Его опыт в театре делает каждую постановку незабываемой.

Не упустите возможность увидеть «Одни во вселенной». Пусть этот спектакль станет для вас не только источником смеха, но и поводом задуматься о глубоких вопросах жизни и взаимоотношений между людьми.