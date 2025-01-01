Меню
Одни во вселенной
Билеты от 0₽
Киноафиша Одни во вселенной

Спектакль Одни во вселенной

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Комедия «Одни во вселенной» по пьесе Вуди Аллена в московском Театре Эстрады

В мире театра всегда есть место комедии и иронии, и спектакль «Одни во вселенной» – тому яркий пример. С поставленным текстом Вуди Аллена, эта пьеса обещает зрителям увлекательное погружение в переплетение судеб, страстей и неожиданностей.

Актерский состав

  • Кристина Бабушкина
  • Екатерина Стулова
  • Артем Ткаченко
  • Максим Литовченко
  • Александра Милёшкина

Каждый из актёров привнесёт в своего героя уникальные черты, что откроет перед зрителями новые грани комедийного жанра. Ожидайте искрометных диалогов и живых ситуаций!

Постановочная группа

Спектакль поставить Максим Меламедов, известный своим мастерством создавать яркие сценические образы и динамичные композиции. Его опыт в театре делает каждую постановку незабываемой.

Не упустите возможность увидеть «Одни во вселенной». Пусть этот спектакль станет для вас не только источником смеха, но и поводом задуматься о глубоких вопросах жизни и взаимоотношений между людьми.

Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2

