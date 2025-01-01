Меню
Одни дома
Киноафиша Одни дома

Спектакль Одни дома

0+
Режиссер Люся Ворона
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальный интерактивный спектакль для детей

Приглашаем вас на весёлый и поучительный музыкальный интерактивный кукольный спектакль, который увлечёт детей и научит их важным жизненным урокам.

Сюжет

История повествует о двух котах, которые оказались одни дома. Они не умеют вести себя в подобных ситуациях, и именно это создает множество комических и познавательных моментов. Спектакль в увлекательной форме обучает детей правилам поведения, когда они остаются наедине с собой.

Интерактивность

Театр предлагает зрителям активно участвовать в происходящем на сцене, что делает представление ещё более увлекательным. Дети не только наблюдают за приключениями котов, но и способны влиять на развитие сюжета.

Исполнители

В спектакле принимают участие талантливые актёры: Люся Ворона, Елена Степанова и Денис Маярский. Каждый из них привносит свою уникальность в роли, создавая яркий и запоминающийся образ.

Полезные навыки

Вы сможете не только развлечь своих детей, но и помочь им научиться основам безопасности и культуры поведения в домашней обстановке в игре и в радостной атмосфере.

Не упустите возможность подарить своему ребенку замечательный вечер, полный радости, смеха и полезных знаний!

Октябрь
25 октября суббота
11:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 200 ₽

Фотографии

Одни дома Одни дома Одни дома Одни дома Одни дома Одни дома

