Однажды
Однажды

Спектакль Однажды

0+
0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Однажды» в Казани

В центе сюжета спектакля «Однажды» встречаются судьбы двоих людей: он увидел её, она увидела его. Их история начинается с знакомства, продолжается свадьбой и охватывает целых шесть лет совместной жизни. Что же произошло за это время? Любили ли они по-настоящему? Или в их чувствах есть что-то неясное, что требует уточнения?

Жизнь героев можно назвать яркой и насыщенной, но, возможно, в ней тоже есть свои недоразумения. В спектакле звучит фраза: «Не старайся казаться сильной. Если хочешь плакать — плачь. Если хочешь танцевать — танцуй так, как будто тебя никто не видит. Если хочешь петь, то пой так, как будто тебя никто не слышит. Если ты живёшь, превращай жизнь в жизнь!» Эти слова призваны напомнить о ценности искренности и самовыражения.

Создатели спектакля

Спектакль основан на пьесе «Интервью» Александра Углова, а его особенностью является уникальное сочетание стилей, характерных для Даниила Хармса и Валентина Дурново. Это обогащает постановку и даёт возможность взглянуть на привычные вещи с нового ракурса.

Не упустите возможность

«Однажды» — это спектакль о любви, чувствах и умении быть собой, который оставляет зрителя с важными вопросами о жизни и отношениях. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене и пережить все эмоции вместе с героями!

В ролях
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Евгений Козлов

Купить билет на спектакль Однажды

В других городах
Ноябрь
24 ноября понедельник
19:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 2800 ₽

