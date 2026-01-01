Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

Спектакль «Однажды вдруг любовь» предлагает зрителям ощутить атмосферу творчества и самопознания. Художественный руководитель проекта, Надежда Константиновна Леонова, заслуженная артистка России и ведущая актриса Воронежского академического театра А. В. Кольцова, создаёт пространство для открытия новых граней себя в творческой среде.

Это событие привлечёт внимание любителей драматического театра и тех, кто ищет вдохновения. В основе спектакля лежат два произведения Антона Чехова: «Медведь» и «Предложение». Эти смешные истории полны гротескных диалогов, которые перерастают в дуэль, становящуюся настоящей битвой сердец.

Режиссер Антон Тимофеев наполнил спектакль яркими эмоциями и неожиданным проявлением любви между двумя взрослыми людьми, которые уже не надеялись встретиться со своей второй половиной. Это искусство способно тронуть сердца зрителей и освежить их взгляды на понятие любви.

Март
2 марта понедельник
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 700 ₽

