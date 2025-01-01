Меню
Однажды в зимнем царстве
Спектакль Однажды в зимнем царстве

Продолжительность 1 час 30 минут

О спектакле

Новогодний спектакль от театра «Байтерек»

Детский Театр «Байтерек» с радостью приглашает вас на новогодний спектакль «Однажды в зимнем царстве». Это добрая сказка подарит детям радость и веру в чудеса, а родителям напомнит о долгожданных праздниках.

Сюжет

В канун Нового года тёмные силы вмешиваются в сказку: три хитрые ведьмы крадут волшебный посох Деда Мороза и заколдовывают лес. Смелая Снегурочка и её подружка Снежная дева отправляются на спасение праздника, преодолевая метели и чудеса, чтобы вернуть свет доброты и радости детям.

Уникальная атмосфера

На сцене развернется завораживающее действие с живой музыкой, танцами и световыми эффектами, создающими неповторимую новогоднюю атмосферу волшебства.

Интерактивные программы

После спектакля гостей ждет ожидание встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также запланированы интересные новогодние мастер-классы, где каждый ребенок сможет стать частью сказочной истории.

Традиции театра

Детский Театр «Байтерек» уже много лет дарит радость новогодних представлений. В этом году зрителей ожидает еще более захватывающая сказка с необычным сюжетом, красивыми костюмами и яркими декорациями, а также интерактивная программа.

Не упустите возможность!

Подарите своим детям волшебный праздник и незабываемые эмоции, посетив музыкальное новогоднее представление от Театра «Байтерек». Не забудьте о встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой! Спектакль пройдет всего три дня!

Обратите внимание: Билеты возврату и обмену не подлежат.

Декабрь
26 декабря пятница
17:30
Казахский Национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы г. Алматы, пр. Абылай хана 83
от 3500 ₽
27 декабря суббота
10:00
Казахский Национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы г. Алматы, пр. Абылай хана 83
от 4000 ₽
15:00
Казахский Национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы г. Алматы, пр. Абылай хана 83
от 7000 ₽
17:30
Казахский Национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы г. Алматы, пр. Абылай хана 83
от 3500 ₽
28 декабря воскресенье
10:00
Казахский Национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы г. Алматы, пр. Абылай хана 83
от 3500 ₽
15:00
Казахский Национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы г. Алматы, пр. Абылай хана 83
от 3500 ₽
17:30
Казахский Национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы г. Алматы, пр. Абылай хана 83
от 3500 ₽

