Открытая репетиция спектакля «Однажды в Нарьян-Маре» в Театре на Таганке (Сцена на Факельном)

19 мая 2025 года в Театре на Таганке на Сцене на Факельном состоится открытая репетиция эскиза «Однажды в Нарьян-Маре». Спектакль, созданный по рассказам Михаила Жванецкого, будет представлен в рамках режиссёрской лаборатории «Репетиции».

О постановке

Режиссёр Тимур Кулов, выпускник Казанского театрального училища и театрального института им. Б. Щукина, за свою карьеру поставил около 40 спектаклей в различных театрах России и за её пределами. В 2024 году он стал лауреатом премии «Золотая маска» за спектакль «Приключения Рустема», а его работы неоднократно отмечались на театральных фестивалях.

Замысел и концепция

Тимур Кулов описывает свой замысел следующим образом: «Нам уже пора начать собирать творчество Жванецкого! Он для меня автор-проводник между литературой и современной комедией. Нет пьесы и нет одного героя! Задача, которую я перед нами ставлю, — собрать мозаику этих «весёлых» лоскутков и миниатюр. Тем более, день сегодняшний так и подталкивает к сочинительскому воплощению его творчества в театре! Думаю, сейчас невозможно без юмора по-настоящему общаться со зрителем в театре!»

Актерский состав

В эскизе задействованы талантливые артисты: Полина Фокина, Михаил Басов, Екатерина Рябушинская, Денис Муляр, Дарья Десницкая и Роман Морозов.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального театрального события! Приходите на открытую репетицию и погрузитесь в мир юмора и глубоких смыслов Михаила Жванецкого.