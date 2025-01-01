Меню
Однажды в кино. Музыка большого экрана
Однажды в кино. Музыка большого экрана

Однажды в кино. Музыка большого экрана

6+
Возраст 6+
О концерте

Концертная программа «Однажды в кино. Музыка большого экрана»

«Однажды в кино. Музыка большого экрана» — это уникальная концертная программа, которая погружает зрителей в волшебный мир саундтреков из культовых отечественных и зарубежных фильмов. За музыкальными произведениями стоят великие кинокомпозиторы, чьи работы навсегда вписаны в историю кино.

Музыка, которая вызывает воспоминания

На этом концерте зрители смогут насладиться мелодиями, ставшими неотъемлемой частью запоминающихся кинокартин. Каждая композиция создает особую атмосферу, наполняя зал ностальгическими эмоциями и помогая вспомнить любимые моменты из фильмов.

Знаменитые композиторы

Программа включает произведения таких легенд музыкального искусства, как Ханс Циммер, Джон Уильямс, Микаэл Таривердиев, Генри Манчини и многих других. Каждый из них способен создать звук, который перекликается с красотой и глубиной фильмов, прикоснувшись к сердцам зрителей.

Подготовьтесь к незабываемому вечеру

Не упустите возможность стать частью этого потрясающего события. Приходите и окунитесь в мир кинематографа в сопровождении великолепной музыки, которая подчеркнет самый сокровенный смысл известных фильмов.

Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 300 ₽

